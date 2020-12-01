Кожного дня по тисячу разів, а то й більше ми проходимо по килиму. Очевидно, що його періодично потрібно чистити, а це дуже складно. Постійно його тягати в хімчистку, щоб попрати, не завжди зручно, та й це забирає багато часу та коштів.

Тому Ідеї 24 пропонують вам почистити килим за копійки, а інгредієнти знайдуться вдома у кожного. Читайте також: Як позбутися неприємного запаху у квартирі: 10 простих способів Склад для чищення килима: 1/3 склянки оцту

столова ложка соди

стільки ж порошку для прання

окріп

Чистий килим – основа затишної оселі / Фото pexels Все змішайте до густої рідини. Налийте в колбу з розпилювачем і нанесіть на килим. Потім ретельно потріть його щіткою. Дешевий спосіб і трохи вашої праці повернуть вашому килиму колишній вигляд.