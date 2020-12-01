Як відчистити килим своїми руками: найбюджетніший лайфхак
Кожного дня по тисячу разів, а то й більше ми проходимо по килиму. Очевидно, що його періодично потрібно чистити, а це дуже складно. Постійно його тягати в хімчистку, щоб попрати, не завжди зручно, та й це забирає багато часу та коштів.
Тому Ідеї 24 пропонують вам почистити килим за копійки, а інгредієнти знайдуться вдома у кожного.
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Склад для чищення килима:
- 1/3 склянки оцту
- столова ложка соди
- стільки ж порошку для прання
- окріп
Чистий килим – основа затишної оселі / Фото pexels
Все змішайте до густої рідини. Налийте в колбу з розпилювачем і нанесіть на килим. Потім ретельно потріть його щіткою.
Дешевий спосіб і трохи вашої праці повернуть вашому килиму колишній вигляд.
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