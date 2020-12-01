Как отчистить ковер своими руками: самый бюджетный лайфхак
Каждый день по тысяче раз, а то и больше мы проходим по ковру. Очевидно, что его периодически нужно чистить, а это очень сложно. Постоянно его таскать в химчистку, чтобы почистить, не всегда удобно, да и это отнимает много времени и средств.
Поэтому Идеи 24 предлагают вам почистить ковер за копейки, а ингредиенты найдутся дома у каждого.
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Состав для чистки ковра:
- 1/3 стакана уксуса
- столовая ложка соды
- столько же порошка для стирки
- кипяток
Чистый ковер – основа уютной дома / Фото pexels
Все смешайте до густой жидкости. Налейте в колбу с распылителем и нанесите на ковер. Затем тщательно потрите его щеткой.
Дешевый способ и немного вашего труда вернут ковру прежний вид.
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