Каждый день по тысяче раз, а то и больше мы проходим по ковру. Очевидно, что его периодически нужно чистить, а это очень сложно. Постоянно его таскать в химчистку, чтобы почистить, не всегда удобно, да и это отнимает много времени и средств.

Поэтому Идеи 24 предлагают вам почистить ковер за копейки, а ингредиенты найдутся дома у каждого. Читайте также: Как избавиться от неприятного запаха в квартире: 10 простых способов Состав для чистки ковра: 1/3 стакана уксуса

столовая ложка соды

столько же порошка для стирки

кипяток

Чистый ковер – основа уютной дома / Фото pexels Все смешайте до густой жидкости. Налейте в колбу с распылителем и нанесите на ковер. Затем тщательно потрите его щеткой. Дешевый способ и немного вашего труда вернут ковру прежний вид.