Кухонний пілінг: як відчистити дерев'яну дошку для нарізання від чорних плям

Після приготування їжі ми не завжди витираємо насухо дошку для нарізання. А даремно. З часом на ній з'являються чорні плями плісняви. Тож час ділитися з вами лайфхаком, який допоможе легко й за кілька хвилин очистити обробну дошку з дерева.

Не секрет, що на кухні заведено мати хоча б три обробні дошки – для хліба, м'яса та овочів. І, звісно, їх потрібно ретельно мити після кожного використання. Але далеко не кожен дотримується таких неписаних рекомендацій.

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Оскільки ми не завжди маємо окрему дошку для кожної групи продуктів, очищення – обов'язкова процедура, якій рідко приділяємо достатньо уваги. Зазвичай це обмежується простим споліскуванням у проточній воді + миття губкою з миючим засобом. Тож час від часу треба влаштовувати глобальнішу чистку.

Як відчистити чорні плями на дерев'яній дошці для нарізання

Змочіть дошку теплою водою. Рясно засипте її сіллю та добре потріть рукою по усій поверхні. Другим шаром нанесіть харчову соду та також потріть. Тоді залийте це оцтом і зачекайте 10 хвилин. Останній крок – змийте усе теплою водою.

Результат вас здивує!

Не забувайте про торцеву сторону. Попри те, що на ній продукти ви не нарізаєте, мікроби там не перестають прогресувати.

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