Не секрет, что на кухне принято иметь хотя бы три разделочные доски – для хлеба, мяса и овощей. И конечно, их нужно тщательно мыть после каждого использования. Но далеко не каждый следует таким неписаным рекомендациям.

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Поскольку мы не всегда имеем отдельную доску для каждой группы продуктов, очистка – обязательная процедура, которой редко уделяем достаточно внимания. Обычно это ограничивается простым споласкиванием в проточной воде + мытье губкой с моющим средством. Поэтому время от времени нужно устраивать более глобальную чистку.

Как отчистить черные пятна на деревянной доске для нарезки

Смочите доску теплой водой. Обильно засыпьте солью и хорошо потрите рукой по всей поверхности. Вторым слоем нанесите пищевую соду и также потрите. Тогда залейте это уксусом и подождите 10 минут. Последний шаг – смойте все теплой водой.

Совет. Не забывайте о торцевой стороне. Несмотря на то, что на ней продукты вы не нарезаете, микробы там не перестают прогрессировать.

Результат вас удивит!