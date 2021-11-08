Не секрет, что на кухне принято иметь хотя бы три разделочные доски – для хлеба, мяса и овощей. И конечно, их нужно тщательно мыть после каждого использования. Но далеко не каждый следует таким неписаным рекомендациям.
Больше лайфхаков Как натереть чеснок и не запачкать посуду: трюк, о котором вы и не догадывались
Поскольку мы не всегда имеем отдельную доску для каждой группы продуктов, очистка – обязательная процедура, которой редко уделяем достаточно внимания. Обычно это ограничивается простым споласкиванием в проточной воде + мытье губкой с моющим средством. Поэтому время от времени нужно устраивать более глобальную чистку.
Как отчистить черные пятна на деревянной доске для нарезки
- Смочите доску теплой водой.
- Обильно засыпьте солью и хорошо потрите рукой по всей поверхности.
- Вторым слоем нанесите пищевую соду и также потрите.
- Тогда залейте это уксусом и подождите 10 минут.
- Последний шаг – смойте все теплой водой.
Результат вас удивит!
Читайте также Готовим дома ту самую картошку фри из McDonald's: рецепт, который покорит всех