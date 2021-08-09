Дієтолог Андрій Невський пояснив, чому варто вчитуватися у дрібний шрифт на упаковках улюблених продуктів.

До слова Знай своїх: Олександр Педан довів, що макарони з м'яких сортів пшениці не гірші, ніж з твердих

Термін придатності та умови зберігання

Часто чим менший термін придатності, тим натуральніший продукт. Особливо важливо перевіряти це у продуктах тваринного походження, адже прострочення може бути небезпечним для вашого здоров'я.

Щоб знайти найсвіжіше, загляньте глибше: зазвичай у першому ряду стоять старі упаковки, щоб їх встигли купити до закінчення терміну придатності.

Назва чи найменування

У назві може бути написано що завгодно, але дивіться найменування: там зобов'язані писати правду, і "сметана" може перетворитися у "молочний продукт з соєю і рослинними жирами".

У продуктах тваринного походження звертайте увагу на категорію або сорт: чим вище, тим краще (А – найвища категорія),

– радить дієтолог.



Не ведіться лише на яскраві упаковки на полицях магазинів / Фото unsplash

Склад

Найчастіше ціну визначає красива упаковка, а не склад. Тому, порівнюючи, у першу чергу дивіться саме на нього. Інгредієнти вказують за зменшенням – що написано першим, того й найбільше.

Якщо ви алергік, шукайте свій алерген в складі або фразу "Продукт може містити сліди ...",

– додав Невський.

Не лякайтеся загусників, емульгаторів, стабілізаторів, ароматизаторів, консервантів і букви Е. Вони безпечні і потрібні, щоб зберегти продукт в задуманому вигляді. А буква "Е" має на увазі те, що речовина перевірена на якість й безпеку і її можна використовувати у встановленому дозуванні.

Глутамат натрію і пальмова олія теж безпечні в малих кількостях. Але краще уникати трансжирів (гідрогенізовані або частково гідрогенізовані жири, рослинний жир, кондитерський жир, кулінарний жир, маргарин, стеарин).

Усім відомо, що харчування має бути якісним. Макаронні вироби "Тая" – це 100% натуральний продукт без будь-яких домішок та барвників. Вони чудово тримають форму і не розварюються, тому сподобаються навіть найвимогливішим поціновувачам макаронів.

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Харчова цінність

Вибирайте продукти не тільки по калорійності, але й по співвідношенню білків, жирів та вуглеводів – для здоров'я це важливіше. Купуйте ті м'ясні продукти, де більше білків і менше жирів, ті солодощі, де більше вуглеводів й менше жирів, ту молочну продукцію, де більше білків.

Пам'ятайте, що енергетична цінність вказана на 100 грамів, а ваш продукт зазвичай має іншу вагу.