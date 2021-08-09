Дієтолог Андрій Невський пояснив, чому варто вчитуватися у дрібний шрифт на упаковках улюблених продуктів.
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Термін придатності та умови зберігання
Часто чим менший термін придатності, тим натуральніший продукт. Особливо важливо перевіряти це у продуктах тваринного походження, адже прострочення може бути небезпечним для вашого здоров'я.
Назва чи найменування
У назві може бути написано що завгодно, але дивіться найменування: там зобов'язані писати правду, і "сметана" може перетворитися у "молочний продукт з соєю і рослинними жирами".
У продуктах тваринного походження звертайте увагу на категорію або сорт: чим вище, тим краще (А – найвища категорія),
– радить дієтолог.
Не ведіться лише на яскраві упаковки на полицях магазинів / Фото unsplash
Склад
Найчастіше ціну визначає красива упаковка, а не склад. Тому, порівнюючи, у першу чергу дивіться саме на нього. Інгредієнти вказують за зменшенням – що написано першим, того й найбільше.
Якщо ви алергік, шукайте свій алерген в складі або фразу "Продукт може містити сліди ...",
– додав Невський.
Не лякайтеся загусників, емульгаторів, стабілізаторів, ароматизаторів, консервантів і букви Е. Вони безпечні і потрібні, щоб зберегти продукт в задуманому вигляді. А буква "Е" має на увазі те, що речовина перевірена на якість й безпеку і її можна використовувати у встановленому дозуванні.
Глутамат натрію і пальмова олія теж безпечні в малих кількостях. Але краще уникати трансжирів (гідрогенізовані або частково гідрогенізовані жири, рослинний жир, кондитерський жир, кулінарний жир, маргарин, стеарин).
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Харчова цінність
Вибирайте продукти не тільки по калорійності, але й по співвідношенню білків, жирів та вуглеводів – для здоров'я це важливіше. Купуйте ті м'ясні продукти, де більше білків і менше жирів, ті солодощі, де більше вуглеводів й менше жирів, ту молочну продукцію, де більше білків.