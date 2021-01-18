Уже позади Рождество, Щедрый вечер и Старый Новый год. Это означает, что каждый из нас должен восстанавливать рабочий режим и понемногу возвращаться к трудовым будням. Для того чтобы организм не испытал стресс, а вы не чувствовали постоянной усталости, нужно правильно входить в рабочий ритм.

Идеи 24 подготовили для вас простые, но действенные советы, которые точно помогут избежать негативного настроения и плохого самочувствия после рождественских каникул.

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Планы на неделю

Ваш график стабилизировался, поэтому обязательно нужно составлять планы не только на день, но и на неделю. Так вы сможете правильно распределять свое время и все успеть.

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Отдых

В период новогодних и рождественских праздников у вас было достаточно выходных. Но даже тогда вы имели много домашних дел, покупок подарков, постоянные приготовления блюд и тому подобное. Обязательно уделяйте себе немного времени для физического и морального отдыха. В идеале, даже время для отдыха записывайте в свои планы на неделю.

Режим дня

Результативность каждого дня зависит от того, как вы начинаете утро. Именно поэтому уделите этой части суток немало времени. Просыпайтесь в хорошем настроении, пейте стакан воды, делайте зарядку, принимайте душ под классную музыку и завтракайте полезной пищей. Так вы не только сделаете себе хорошее настроение, но и позаботитесь об отличном физическом самочувствии.

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Настройтесь на работу

Не стоит перегружать себя работой в первый же день. Вероятно, за все рождественские каникулы у вас накопилось много дел. Однако решайте их постепенно. Иначе в конце первого рабочего дня вы будете чувствовать себя раздраженно и истощено. Правильно распределите все дела и выполните сначала то, что требует немедленного решения.

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Общение с коллегами

В первый рабочий день, как правило, сложно войти в рабочий режим. Поэтому, перед тем, как избавиться лени, пообщайтесь с коллегами. Поделитесь идеями реализации определенных проектов, поговорите о рабочих планах и тому подобное.

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