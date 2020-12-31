Напевно, кожен під час святкувань забуває про свій здоровий спосіб життя та не обмежується одним келихом червоного вина. Адже хочеться добре повеселитися та відпочити від важких буднів. Але прокидатися з головним болем і нудотою – це теж не найкраще закінчення свята.

Ідеї 24 підготували поради, які допоможуть вам прокинутися вранці без головного болю, свіжими та повними сил.

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1. Перекусіть

Випиваючи натщесерце, ви підвищуєте швидкість всмоктування алкоголю, тому перед своїм першим келихом зупиніться на страві з хорошим вмістом вуглеводів.

2. Заздалегідь прийміть активоване вугілля

Чорне вугілля буде корисним не тільки коли ви відчуваєте біль у шлунку, але і напередодні. Прийняте перед першим келихом, воно абсорбує алкоголь і виведе його природним шляхом.



Найлегший спосіб не сп'яніти / Фото pexels

3. Склянка алкоголю – склянка води

Спробуйте слідувати такій схемі: кожному келиху алкоголю повинна відповідати склянка води. Адже тканини навколо мозку в основному складаються з води, і зневоднення скорочуватиме ці тканини, створюючи тиск в голові.

4. Зупиніться на світлому

Темні напої, наприклад, віскі та ром можуть містити сивушні масла – побічні речовини, що утворюються при бродінні й сприяють появі ранкового похмілля. Тому, краще пити горілку чи біле вино.



Не пийте все підряд / Фото pexels

5. Уникайте бульбашок

Шампанське і коктейлі на основі газованої води прискорюють всмоктування алкоголю в кров і прискорюють сп'яніння. Тому краще спробуйте мінімізувати шкоду алкоголю, заїдаючи шипучі напої фруктами – в них міститься пектин, який може абсорбувати алкогольні надлишки.

6. Випийте вітамінів

Надмірне вживання алкоголю виснажує запаси корисних речовин в організмі, в тому числі вітамінів В12 і фолієвої кислоти. Тому покладіть собі на тарілку більше закусок з авокадо, печінкою, яєчним жовтком, а також листовою зеленню.



Відновіть баланс вітамінів та мінералів / Фото pexels

7. Вранці – яєчня

Яйця містять таурин, який сприяє відновленню постраждалої напередодні печінки. Можна також зупинити свій вибір на омлеті з овочами, оскільки високий вміст клітковини буде корисним для нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту.

8. В допомогу імбирний чай

Імбир відмінно справляється з нудотою. До речі, цього ранку вам краще уникати напоїв з кофеїном, щоб не надавати додаткове навантаження на серцево-судинну систему.



Імбирний чай покращить ваше самопочуття / Фото pexels