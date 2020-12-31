Наверное, большинство из нас во время празднования забывает о своем здоровом образе жизни и не ограничивается одним бокалом красного вина. Ведь хочется хорошо повеселиться и отдохнуть от тяжелых будней. Но просыпаться с головной болью и тошнотой – тоже не лучше окончания праздника.

Идеи 24 подготовили советы, которые помогут вам проснуться утром без головной боли, свежими и полными сил.

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1. Перекусите

Выпивая натощак, вы повышаете скорость всасывания алкоголя, поэтому перед своим первым бокалом остановитесь на блюде с хорошим содержанием углеводов.

2. Заранее примите активированный уголь

Черный уголь будет полезным не только когда вы чувствуете боль в желудке, но и накануне. Принятое перед первым бокалом, он абсорбирует алкоголь и выведет его естественным путем.



Самый легкий способ не опьянеть / Фото pexels

3. Стакан алкоголя – стакан воды

Попробуйте следовать такой схеме: каждому бокалу алкоголя должна соответствовать стакан воды. Ведь ткани вокруг мозга в основном состоят из воды, и обезвоживания сокращает эти ткани, создавая давление в голове.

4. Остановитесь на светлом

Темные напитки, например, виски и ром могут содержать сивушные масла – побочные вещества, образующиеся при брожении и способствующие появлению утреннего похмелья. Поэтому, лучше пить водку или белое вино.



Не пейте все подряд / Фото pexels

5. Избегайте пузырьков

Шампанское и коктейли на основе газированной воды ускоряют всасывание алкоголя в кровь и ускоряют опьянения. Поэтому лучше попробуйте минимизировать вред алкоголя, заедая шипучие напитки фруктами – в них содержится пектин, который может абсорбировать алкогольные излишки.

6. Выпейте витамины

Чрезмерное употребление алкоголя истощает запасы полезных веществ в организме, в том числе витаминов В12 и фолиевой кислоты. Поэтому положите себе на тарелку больше закусок с авокадо, печенью, яичным желтком, а также листовой зеленью.



Восстановите баланс витаминов и минералов / Фото pexels

7. Утром – яичница

Яйца содержат таурин, который способствует восстановлению пострадавшей накануне печени. Можно остановить свой выбор на омлете с овощами, так как высокое содержание клетчатки будет полезным для нормализации работы желудочно-кишечного тракта.

8. В помощь имбирный чай

Имбирь отлично справляется с тошнотой. Кстати, утром вам лучше избегать напитков с кофеином, чтобы не оказывать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.



Имбирный чай улучшит ваше самочувствие / Фото pexels