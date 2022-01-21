Як же не переїсти під час святкової вечері за таких непростих умов? Ось 4 прості поради, які можна спробувати вже цього року.

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Їжте протягом дня

Їжте регулярно перед великим сімейним збором. Пропуск їжі на початку дня може викликати відчуття надмірного голоду. Це може змусити вас переїдати під час спільної вечері. Крім того, надмірний голод може викликати посилення тяги до цукру, що може призвести до переїдання солодкої їжі.

Уважно слідкуйте за тарілкою

Є так багато варіантів на вибір! Добре мати всього потроху, але головне — трохи. Зосередьтеся на тому, щоб брати менші порції кожної страви, щоб ваша тарілка не перетворилася на гору.

І після того, як ви закінчите їсти щось одне, дайте собі 10 хвилин перепочити, а тоді вже їжте щось інше. Це дозволить вашому тілу розпізнати, що ви з’їли, і вам буде легше зрозуміти, чи дійсно ви голодні.



Не переповнюйте свою тарілку / Фото Unsplash

Зробіть акцент на спілкуванні

Хоча курка зазвичай є "зіркою" вечері, знайдіть час і подивіться навколо. Зимові свята – це зазвичай дні, коли ми можемо бути з родиною та друзями. У вас немає роботи чи концерту, на які ви повинні поспішати. Цінуйте час і запропонуйте поспілкуватися в іншій кімнаті не за столом.

Періодично рухайтеся

Протягом дня і під час вечері ви багато сидите. Але спробуйте трохи порухатися між прийомами їжі. Вийдіть на вулицю і пограйтеся з дітьми. Навідайтеся до домашніх тварин або просто подумайте про щось добре.