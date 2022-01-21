Как же не переесть во время праздничного ужина в таких непростых условиях? Вот 4 простых совета, которые можно попробовать уже в этом году.

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Ешьте в течение дня

Ешьте регулярно перед большим семейным собранием. Пропуск еды в начале дня может вызвать чрезмерный голод. Это может заставить вас переедать во время совместного ужина. Кроме того, чрезмерный голод может вызвать усиление тяги к сахару, что может привести к перееданию сладкой пищи.

Внимательно следите за тарелкой

Есть так много вариантов по выбору! Хорошо иметь всего понемногу, но главное немного. Сосредоточьтесь на том, чтобы брать меньшие порции каждого блюда, чтобы ваша тарелка не превратилась в гору.

И после того, как вы закончите есть что-то одно, дайте себе 10 минут отдохнуть, а потом уже ешьте что-нибудь другое. Это позволит вашему телу распознать, что вы съели, и вам будет легче понять, действительно ли вы голодны.



Не переполняйте свою тарелку / Фото Unsplash

Сделайте акцент на общении

Хотя курица обычно является "звездой" ужина, найдите время и посмотрите вокруг. Зимние праздники – это обычно дни, когда мы можем быть с семьей и друзьями. У вас нет работы или концерта, на которые вы должны торопиться. Цените время и предложите пообщаться в другой комнате не за столом.

Периодически двигайтесь