Професійний скульптор по глині, на ім'я Джей, так він себе називає в соцмережах, робить фігурки чи бюсти відомих персонажів, зірок чи просто милих тваринок.

В інстаграмі @clayartisanjay можна на власні очі побачити, як шматок сирої глини перетворюється на шедевр.

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Скульптурна глина – це цікавий матеріал для творчості. Крім того, навчитись ліпити може кожен!

Одна з найперших його публікацій – це він сам

Фігурка відомої співачки Біллі Айліш

Музикант, співак, актор, режисер і танцівник – Лей із китайсько-корейського гурту EXO

Кіноактор, режисер і продюсер – Джекі Чан

Легендарний хлопчик зі шрамом – Гаррі Поттер

Американський актор і кінопродюсер Леонардо Ді Капріо

Персонаж з однойменного серіалу "Містер Бін"

Милий собака пудель

Наразі його інстаграм налічує 233 тисячі підписників і 49 публікацій.

Що потрібно для того, щоб почати ліпити з глини

Глина – це екологічно чистий продукт, тому він цілком безпечний навіть для дітей.