Шедеври зі скульптурної глини: фігурки, які максимально схожі на відомих зірок – відео
Професійний скульптор по глині, на ім'я Джей, так він себе називає в соцмережах, робить фігурки чи бюсти відомих персонажів, зірок чи просто милих тваринок.
В інстаграмі @clayartisanjay можна на власні очі побачити, як шматок сирої глини перетворюється на шедевр.
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Скульптурна глина – це цікавий матеріал для творчості. Крім того, навчитись ліпити може кожен!
Одна з найперших його публікацій – це він сам
Фігурка відомої співачки Біллі Айліш
Музикант, співак, актор, режисер і танцівник – Лей із китайсько-корейського гурту EXO
Кіноактор, режисер і продюсер – Джекі Чан
Легендарний хлопчик зі шрамом – Гаррі Поттер
Американський актор і кінопродюсер Леонардо Ді Капріо
Персонаж з однойменного серіалу "Містер Бін"
Милий собака пудель
Наразі його інстаграм налічує 233 тисячі підписників і 49 публікацій.
Що потрібно для того, щоб почати ліпити з глини
Глина – це екологічно чистий продукт, тому він цілком безпечний навіть для дітей.
- Для початку вам потрібно обрати глину.
- Підготувати робочу поверхню та всі необхідні інструменти.
- Можна працювати в рукавичках або без них.
- Під час роботи необхідно, щоб руки завжди були вологі. Для цього поруч має стояти миска з водою.
- Глина – це багаторазовий матеріал, якщо вам набридла ліпна фігурка, то її можна розмочити та зліпити щось нове.
- Випалені глиняні вироби стають придатними для використання у побуті, але їх вже не можна переробляти.
- Почніть з простих фігурок, а потім переходьте на складніші вироби.
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