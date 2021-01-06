Профессиональный скульптор по глине, по имени Джей, так он себя называет в соцсетях, делает фигурки или бюсты известных персонажей, звезд или просто милых животных.

В инстаграме @clayartisanjay можно воочию увидеть, как кусок сырой глины превращается в шедевр.

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Скульптурная глина – это интересный материал для творчества. Кроме того, научиться лепить может каждый!

Одна из первых его публикаций – это он сам

Фигурка известной певицы Билли Айлиш

Музыкант, певец, актер, режиссер и танцовщик – Лей из китайско-корейской группы EXО

Киноактер, режиссер и продюсер – Джеки Чан

Легендарный мальчик со шрамом – Гарри Поттер

Американский актер и кинопродюсер Леонардо Ди Каприо

Персонаж из одноименного сериала "Мистер Бин"

Милый пес пудель

Сейчас его инстаграм насчитывает 233 тысячи подписчиков и 49 публикаций.

Что нужно для того, чтобы начать лепить из глины

Глина – это экологически чистый продукт, поэтому он вполне безопасен даже для детей.