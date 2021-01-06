Шедевры из скульптурной глины: фигурки, которые максимально похожи на известных звезд – видео
Профессиональный скульптор по глине, по имени Джей, так он себя называет в соцсетях, делает фигурки или бюсты известных персонажей, звезд или просто милых животных.
В инстаграме @clayartisanjay можно воочию увидеть, как кусок сырой глины превращается в шедевр.
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Скульптурная глина – это интересный материал для творчества. Кроме того, научиться лепить может каждый!
Одна из первых его публикаций – это он сам
Фигурка известной певицы Билли Айлиш
Музыкант, певец, актер, режиссер и танцовщик – Лей из китайско-корейской группы EXО
Киноактер, режиссер и продюсер – Джеки Чан
Легендарный мальчик со шрамом – Гарри Поттер
Американский актер и кинопродюсер Леонардо Ди Каприо
Персонаж из одноименного сериала "Мистер Бин"
Милый пес пудель
Сейчас его инстаграм насчитывает 233 тысячи подписчиков и 49 публикаций.
Что нужно для того, чтобы начать лепить из глины
Глина – это экологически чистый продукт, поэтому он вполне безопасен даже для детей.
- Для начала вам нужно выбрать глину.
- Подготовить рабочую поверхность и все необходимые инструменты.
- Можно работать в перчатках или без них.
- Во время работы необходимо, чтобы руки всегда были влажные. Для этого рядом должна стоять миска с водой.
- Глина – это многоразовый материал, если вам надоела лепная фигурка, то ее можно размочить и слепить что-то новое.
- Выжженные глиняные изделия становятся пригодными для использования в быту, но их уже нельзя переделывать.
- Начните из простых фигурок, а затем переходите на более сложные изделия.
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