Шоколад вже давно не просто смаколик, а й матеріал для витворів мистецтва. З нього роблять як маленькі статуетки, так і великі скульптури.

Редакція Ідеї 24 зібрала для вас добірку надзвичайних скульптур з шоколаду. Читайте також Тарталетки з червоною рибою та авокадо: святкові рецепти 7 цікавих фактів про шоколад Древні ацтеки вважали шоколад "їжею богів". Фабрика Cadbury у 1842 році випустила першу плитку шоколаду. Для того, щоб виготовити 450 грамів шоколаду, необхідно приблизно 400 какао бобів. Танення шоколаду в роті може привести до більш тривалого ефекту "ейфорії", аніж поцілунок. Альфред Хічкок у фільмі Psycho використовував шоколадний сироп Bosco для імітації крові у відомій сцені в душі. Какао-дерево виробляє приблизно 2,5 тисячі бобів. Для того, щоб зробити білий шоколад, використовують какао масло. Шоколадні скульптури, як витвір мистецтва

Фігура жінки з шоколаду / Фото i1.wp.com

"Закохані" / Фото chocolate-studio

Шоколадна скульптура з античними мотивами / Фото chocolatery.net

Набір фарб з шоколаду / Фото reading.com.ua

Статуя з білого шоколаду, яка важить 181 кілограм / Фото reading.com.ua Дивіться відео: як з шоколаду виготовляють різні великі скульптури Дивіться відео: дивовижні скульптури з шоколаду