Ласуни у захваті: дивовижні роботи шоколатьє
Шоколад вже давно не просто смаколик, а й матеріал для витворів мистецтва. З нього роблять як маленькі статуетки, так і великі скульптури.
Редакція Ідеї 24 зібрала для вас добірку надзвичайних скульптур з шоколаду.
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7 цікавих фактів про шоколад
- Древні ацтеки вважали шоколад "їжею богів".
- Фабрика Cadbury у 1842 році випустила першу плитку шоколаду.
- Для того, щоб виготовити 450 грамів шоколаду, необхідно приблизно 400 какао бобів.
- Танення шоколаду в роті може привести до більш тривалого ефекту "ейфорії", аніж поцілунок.
- Альфред Хічкок у фільмі Psycho використовував шоколадний сироп Bosco для імітації крові у відомій сцені в душі.
- Какао-дерево виробляє приблизно 2,5 тисячі бобів.
- Для того, щоб зробити білий шоколад, використовують какао масло.
Шоколадні скульптури, як витвір мистецтва
Фігура жінки з шоколаду / Фото i1.wp.com
"Закохані" / Фото chocolate-studio
Шоколадна скульптура з античними мотивами / Фото chocolatery.net
Набір фарб з шоколаду / Фото reading.com.ua
Статуя з білого шоколаду, яка важить 181 кілограм / Фото reading.com.ua
Дивіться відео: як з шоколаду виготовляють різні великі скульптури
Дивіться відео: дивовижні скульптури з шоколаду
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