Коли набридло стояти у планці: 3 нескучні варіанти виконання вправи – відео
Джерело:інстаграм ksyusha_wild
Усі, хто хоч якось дотичні до фітнесу й спорту загалом, знають, що планка – найкращий друг плоского живота. Але попри усі її переваги, цю вправу багато хто не любить через одноманітність. Сьогодні розповімо й покажемо на Ідеї 24, як урізноманітнити вашу фітнес-рутину.
Стійка у планці – один з найефективніших способів позбутися живота, не кажучи вже про те, що у цій вправі задіяні усі м'язові групи. Але коли ваше тіло звикає до цього навантаження, стає нудно і потрібно придумати для нього нові випробування.
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Тож якщо вам набридла звична планка, тоді ловіть добірку вправ від фітнес-тренерки, як цікавіше будувати тіло мрії.Для того, щоб мати заряд енергії на весь день, потрібен ситний та смачний сніданок. Ідеально підійдуть макаронні вироби "Тая", які припадуть вам до душі.
Нескучна планка: 3 варіанти виконання вправи
- Планка з виходом на лікті. Техніка виконання: тримайте напруженим прес, не переносьте навантаження на поперек, ліктями не вдаряйтесь об землю чи підлогу.
- Крокуюча планка / розніжка і підйом рук. Техніка виконання: усе робіть підконтрольно, рухи виконуйте чітко.
- Зворотна планка з відведенням ніг вперед. Техніка виконання: тримайте напруженим прес, не переносьте усе навантаження на руки. Торкання до ніг намагайтеся зробити з невеликим поворотом корпуса в сторону. При відведенні ніг вперед не переносьте навантаження на поперек.
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Вдалого тренування!