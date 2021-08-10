Стійка у планці – один з найефективніших способів позбутися живота, не кажучи вже про те, що у цій вправі задіяні усі м'язові групи. Але коли ваше тіло звикає до цього навантаження, стає нудно і потрібно придумати для нього нові випробування.
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Тож якщо вам набридла звична планка, тоді ловіть добірку вправ від фітнес-тренерки, як цікавіше будувати тіло мрії.
Нескучна планка: 3 варіанти виконання вправи
- Планка з виходом на лікті. Техніка виконання: тримайте напруженим прес, не переносьте навантаження на поперек, ліктями не вдаряйтесь об землю чи підлогу.
- Крокуюча планка / розніжка і підйом рук. Техніка виконання: усе робіть підконтрольно, рухи виконуйте чітко.
- Зворотна планка з відведенням ніг вперед. Техніка виконання: тримайте напруженим прес, не переносьте усе навантаження на руки. Торкання до ніг намагайтеся зробити з невеликим поворотом корпуса в сторону. При відведенні ніг вперед не переносьте навантаження на поперек.
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Вдалого тренування!