Стойка в планке – один из самых эффективных способов избавиться от живота, не говоря уже о том, что в этом упражнении задействованы все мышечные группы. Но когда ваше тело привыкает к этой нагрузке, становится скучно и нужно придумать для него новые испытания.

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Поэтому если вам надоела привычная планка, тогда ловите подборку упражнений от фитнес-тренера, как интереснее строить тело мечты.

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Нескучная планка: 3 варианта выполнения упражнения

Планка с выходом на локти. Техника выполнения: держите напряженным пресс, не переносите нагрузку на поясницу, локтями не ударяйтесь о землю или пол.

Шагающая планка / разножка и подъем рук. Техника выполнения: все делайте подконтрольно, движения выполняйте четко.

Обратная планка с отводом ног вперед. Техника выполнения: держите напряженным пресс, не переносите всю нагрузку на руки. Прикосновение к ногам старайтесь сделать с небольшим поворотом корпуса в сторону. При отводе ног вперед не переносите нагрузки на поясницу.

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Работать можно как на количество повторений (12 / 15 / 18) , так и на время (15 / 30 / 45 секунд) . Делайте от 3 до 6 подходов.