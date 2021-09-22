Як у Starbucks, але здоровіше: ароматна кава з гарбузовим кремом в домашніх умовах
Джерело:Eating Well
Для того, щоб насолодитись ніжним смаком кави, не потрібно тепер шукати кав'ярні Starbucks. Ви можете приготувати здоровішу версію унікального напою вдома.
Холодний кавовий напій з гарбузовим кремом (Starbucks Pumpkin Cream Cold Brew) був доданий у 2020 році та швидко став фаворитом багатьох. Завдяки цьому рецепту ви можете його легко готувати вдома та насолоджуватись смачною кавою разом з рідними та друзями.
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Ароматна кава з гарбузовим кремом
У Starbucks ніжний напій готують з холодної кави, додаючи ваніль, піну з гарбузового крему та спеції, але деякі винахідники додають туди ще один цікавий інгредієнт – кленовий сироп.
Як приготувати каву як у Starbucks / Фото Unsplash
Інгредієнти для гарбузового крему:
- 50 грамів згущеного молока;
- 50 грамів гарбузового пюре;
- 2 чайні ложки ванільного екстракту;
- 2 столові ложки молока;
- 2 столові ложки спецій з гарбуза;
- 2 столові ложки збитих вершків.
Спосіб приготування
Ароматна кава з гарбузовим кремом / Фото Unsplash
Крок 1. Змішайте усі інгредієнти для гарбузового крему та збийте капучинатором або міксером.
Крок 2. Приготуйте каву та остудіть її. На дно налийте 1 чайну ложку кленового сиропу, лід, залийте все холодною кавою та зверху викладіть гарбузовий крем.
Крок 3. Коли крем починає проходити крізь лід та змішуватись з кавою, можете смакувати цей напій.
У Starbucks кава з гарбузовим кремом містить 250 калорій 31 грам цукру, а домашній – 192 калорії і 9 грамів цукру.
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