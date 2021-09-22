Холодний кавовий напій з гарбузовим кремом (Starbucks Pumpkin Cream Cold Brew) був доданий у 2020 році та швидко став фаворитом багатьох. Завдяки цьому рецепту ви можете його легко готувати вдома та насолоджуватись смачною кавою разом з рідними та друзями.

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Ароматна кава з гарбузовим кремом

У Starbucks ніжний напій готують з холодної кави, додаючи ваніль, піну з гарбузового крему та спеції, але деякі винахідники додають туди ще один цікавий інгредієнт – кленовий сироп.



Як приготувати каву як у Starbucks / Фото Unsplash

Інгредієнти для гарбузового крему:

50 грамів згущеного молока;

50 грамів гарбузового пюре;

2 чайні ложки ванільного екстракту;

2 столові ложки молока;

2 столові ложки спецій з гарбуза;

2 столові ложки збитих вершків.

Спосіб приготування



Ароматна кава з гарбузовим кремом / Фото Unsplash

Крок 1. Змішайте усі інгредієнти для гарбузового крему та збийте капучинатором або міксером.

Крок 2. Приготуйте каву та остудіть її. На дно налийте 1 чайну ложку кленового сиропу, лід, залийте все холодною кавою та зверху викладіть гарбузовий крем.

Крок 3. Коли крем починає проходити крізь лід та змішуватись з кавою, можете смакувати цей напій.

У Starbucks кава з гарбузовим кремом містить 250 калорій 31 грам цукру, а домашній – 192 калорії і 9 грамів цукру.

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