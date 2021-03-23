Як спланувати свою першу подорож: корисні лайфхаки

Яка ж бентежна мить, коли сідаєш за стіл, береш олівець і блокнот або вмикаєш ноутбук – і починаєш планувати свою першу подорож... Потрібно стільки всього зробити: обрати країну, дату, готелі, визначні місця. І не важливо, летиш ти на місяць, тиждень чи пару днів. Однаково повернешся додому геть іншою людиною. Враження трансформують!

Щоб від подорожі залишилися тільки гарні враження, потрібно ретельно підготуватися, щоб мінімізувати видатки й не втратити голову в найбільш незручний момент. Наші поради стануть мандрівникові-початківцю у пригоді.

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Продумайте заздалегідь свій маршрут

Планувати маршрут – захопливо! Оберіть міста, завантажте додатки з транспортними схемами й прокладайте собі найкращі маршрути. Зазвичай дуже зручні програми є в провідних транспортних перевізників кожної країни: ви одразу зможете уточнити довжину шляху та розклад.



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Придбайте місцеву SIM-карту

Прибувши до пункту призначення, купіть SIM-карту місцевого мобільного оператора з оптимальним пакетом послуг. Це буде дешевше, ніж якщо ви зміните заздалегідь, перед подорожжю, тарифний план у свого оператора.



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Не забудьте про захисні та косметичні засоби

Особливо це стосується людей з чутливою шкірою, яка моментально реагує на зміни клімату. Уникнути неприємностей вам допоможуть:

захисний крем від сонця;

термальна вода;

пантенол – засіб для зволоження та лікування шкіри при ушкодженнях.

Ці засоби обов'язково мають бути у вашій косметичці.



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Остерігайтесь кишенькових злодіїв

У багатьох країнах кишенькові крадіжки дотепер дуже поширене явище. Тому, гуляючи містом і милуючись краєвидами та пам'ятками старовини, майте при собі лише найнеобхідніші речі та трохи грошей і носіть їх у невеличкій сумці-кросбоді, що завжди буде у вас у полі зору.

І не носіть із собою документи! А тим паче не кладіть до паспорта всі свої гроші, кредитні картки й не залишайте все це в портфелі, якщо на ньому не має кодового замка.



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Завжди позначайте місце свого проживання на google-мапах

Якщо до вашого готелю чи орендованої квартири веде тисяча стежок, не буде зайвим перестрахуватися.



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Зробіть копії документів і занотуйте всі важливі телефони

Загубити в чужій країні телефон – серйозна проблема, а втрата паспорта гарантовано обернеться квестом "Доведи, що ти не верблюд". Змучитесь тижнями сидіти в посольстві, чекаючи на ідентифікацію особистості.



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Під час першої своєї поїздки не беріть машину напрокат

Навіть якщо у вас значний водійський стаж, не кваптеся орендувати авто. Віддавши цього разу перевагу громадському транспорту, ви уникнете мороки з експрес-вивченням правил дорожнього руху, платними дорогами, особливостями поведінки на дорозі місцевих водіїв, небезпечними ділянками на шляху та іншими нюансами.



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