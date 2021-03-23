Какой же волнующий момент, когда садишься за стол, берешь карандаш и блокнот или включаешь ноутбук – і начинаешь планировать свое первое путешествие... Нужно столько всего сделать: выбрать страну, дату, гостиницы, достопримечательности. И не важно, летишь ты на месяц, неделю или пару дней. Все равно вернешься домой совершенно другим человеком. Впечатления трансформируют!

Чтобы от путешествия остались только хорошие впечатления, нужно тщательно подготовиться, чтобы минимизировать расходы и не потерять голову в самый неподходящий момент. Наши советы пригодятся начинающему путешественнику.

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Продумайте заранее свой маршрут

Планировать маршрут – увлекательно. Выберите города, загрузите приложение с транспортными схемами той или иной страны и прокладывайте себе лучшие маршруты. Чаще всего, очень удобные программы есть в ведущих транспортных перевозчиков каждой страны: вы сразу сможете уточнить длину пути и расписание.



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Приобретите местную SIM-карту

Прибыв в пункт назначения, купите SIM-карту местного мобильного оператора с оптимальным пакетом услуг. Это будет дешевле, чем если вы измените заранее, перед путешествием, тарифный план у своего оператора.



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Не забудьте о защитных и косметических средствах

Особенно это касается людей с чувствительной кожей, которая моментально реагирует на изменения климата. Избежать неприятностей вам помогут:

защитный крем от солнца;

термальная вода;

пантенол – средство для увлажнения и лечения кожи при повреждениях.

Эти средства обязательно должны быть в вашей косметичке.



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Остерегайтесь карманных воров

Во многих странах карманные кражи до сих пор очень распространенное явление. Поэтому, гуляя по городу и любуясь видами и памятниками старины, имейте при себе только самые необходимые вещи и немного денег и носите их в небольшой сумке-кросбоди, что всегда будет у вас в поле зрения.

И не носите с собой документы! А тем более не кладите в паспорт все свои деньги, кредитные карточки и не оставляйте все это в портфеле, если на нем нет кодового замка.



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Всегда отмечайте место жительства на google-картах

Если до вашего отеля или арендованной квартиры ведет тысяча троп, не будет лишним перестраховаться.



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Сделайте копии документов и запишите все важные телефоны

Потерять в чужой стране телефон – серьезная проблема, а потеря паспорта гарантированно обернется квестом "Докажи, что ты не верблюд". Замучитесь неделями сидеть в посольстве, ожидая идентификацию личности.



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Во время первой своей поездки не берите машину напрокат

Даже если у вас большой водительский стаж, не торопитесь арендовать авто. Отдав этот раз предпочтение общественному транспорту, вы избежите хлопот экспресс-изучения правил дорожного движения, платных дорог, особенностей поведения на дороге местных водителей и других нюансов.



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