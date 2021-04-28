Сочные, ароматные сосиски готовятся быстро и без лишних усилий. Однако, чтобы они всегда получались безупречными, нужно знать некоторые секретики.
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Как выбрать сосиски
На огне сосиски можно пожарить различными способами: на шампурах, на гриле или на решетке. В любом случае вам нужно выбрать качественные сосиски, сардельки или шпикачки. Если они изготовлены из сомнительных ингредиентов, вы можете не только испортить себе отдых, но и оказаться в больнице с пищевым отравлением.
Покупайте только качественные сосиски / Фото Mgazeta
Какие сосиски подходят для жарки на природе
Выбирая эти мясные полуфабрикаты для отдыха на природе, вы должны учитывать вкусы ваших близких и друзей:
- куриные сосиски имеют нежный деликатный вкус и тонкий изысканный аромат;
- свиные сосиски более жирные и соответственно сочные;
- сосиски из телятины, говядины или баранины имеют приятный пряный вкус, но готовятся несколько дольше, чем куриные и свиные.
Выбирайте для жарки те сосиски, которые любят ваши близкие / Фото Goodfon
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Советы по приготовлению сосисок на огне
- Если не хотите долго готовить сосиски на природе, заранее отварите их дома в течение 10 минут. На пикнике вам нужно будет только поджарить мясной продукт.
- Сосиски нужно выкладывать на хорошо разогретый гриль. Если предварительно на месте их отваривали, то лучше размещать изделия по краям гриля. Если сосиски не подвергались термообработке, кладите их по центру (где достаточное количество жара).
- Для того чтобы сосиски имели красивый румяный цвет и хрустящую корочку, их нужно максимально часто переворачивать. Если готовите сосиски в кожуре, аккуратно обращайтесь во время переворачиваний, иначе она может лопнуть.
- Не покупайте некачественный продукт. Перед тем, как выбрать товар, почитайте составляющие и внимательно проверьте срок годности.
- Если вареные сосиски очистить от кожуры и отправить их на огонь, то буквально за считанные минуты их можно будет пробовать.
- Для того чтобы сосиски были хрустящими снаружи и нежными изнутри, не стоит спешить их подавать к столу. Перед подачей дайте им "отдохнуть" 3-5 минут.