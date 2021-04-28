Сочные, ароматные сосиски готовятся быстро и без лишних усилий. Однако, чтобы они всегда получались безупречными, нужно знать некоторые секретики.

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Как выбрать сосиски

На огне сосиски можно пожарить различными способами: на шампурах, на гриле или на решетке. В любом случае вам нужно выбрать качественные сосиски, сардельки или шпикачки. Если они изготовлены из сомнительных ингредиентов, вы можете не только испортить себе отдых, но и оказаться в больнице с пищевым отравлением.

Покупайте только качественные сосиски / Фото Mgazeta

Какие сосиски подходят для жарки на природе

Выбирая эти мясные полуфабрикаты для отдыха на природе, вы должны учитывать вкусы ваших близких и друзей:

куриные сосиски имеют нежный деликатный вкус и тонкий изысканный аромат;

свиные сосиски более жирные и соответственно сочные;

сосиски из телятины, говядины или баранины имеют приятный пряный вкус, но готовятся несколько дольше, чем куриные и свиные.

Выбирайте для жарки те сосиски, которые любят ваши близкие / Фото Goodfon

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Советы по приготовлению сосисок на огне