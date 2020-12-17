Електронні пристрої часто звинувачують у тому, що вони забирають у нас весь вільний час, віддаляючи нас від нашого життя та взаємин один з одним. Та чи справді це так – чи ми просто не вміємо ефективно їх використовувати?

Ідеї 24 розвінчують міфи та надають поради, як ефективно і з користю використовувати електронні пристрої.

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Виявляється, технології можуть допомогти пережити погані дні та навіть контролювати свої думки.

"Вікіпедія страху"

Відкрийте нотатник на телефоні та запишіть всі свої епізоди депресії, паніки та фізичних симптомів, почуттів, думок. Через деякий час, коли у вас буде такий стан, відкрийте нотатку та перечитайте свої слова, що описують минулий досвід. Читайте повільно. Ви самі не зрозумієте, як уже через кілька хвилин ви станете почуватися добре. Адже ваш мозок зрозуміє, що ви вже були в такому стані та пережили це.



Нотатка у телефоні може вас врятувати від стресу / Фото pixabay

Коли ви станете більш досвідченим у цій навичці, можете спробувати додати до контрольних списків симптоми різного стану. Ви стаєте спостерігачем свого емоційного стану і зможете подивитися на себе збоку.

Тепер кожен раз, коли ви зірветесь, ви матимете чітку карту того, що відбувається і чого потрібно очікувати.

Відео та люди

Ви можете переглядати відео про людей, які розповідають про занепокоєння та про те, як можна впоратися із поганою ситуацією. Такі відео допомагають думати, що ви не єдиний, хто так почувається, і що, як і вони, ви переживете цю ситуацію.

Батарея смартфону

Всередині кожного смартфона є функція, яка повідомляє вам, які програми на вашому пристрої використовують найбільше пам'яті. Зазвичай вони класифікуються відповідно до останніх 24 годин або останніх семи днів.

Цей список може слугувати потужною картою для ваших емоцій. Наприклад, якщо ви помітите, що почуваєтесь краще, ніж зазвичай, дуже ймовірно, що програми, перелічені за останні 24 години, будуть кардинально відрізнятися від програм, якими ви користувались за останні сім днів. Також часто буває протилежне: якщо вам погано, можливо, використання ваших додатків змінилося.



Чи всіма додатками на телефоні ви користуєтеся? / Фото pixabay

Наступного разу, коли ви почуватиметеся добре, зробіть знімок екрана з відсотком заряду батареї та спробуйте відстежувати свої програми, які вас радують. Найголовніше, коли ви починаєте почувати себе погано, перегляньте свій список щасливих програм і спробуйте використовувати ті програми, які приносять вам радість.

Тому навіть звичайний смартфон може стати містком для створення значущих глибоких зв’язків між собою та людьми, які нас оточують.