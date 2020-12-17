Электронные устройства часто обвиняют в том, что они отнимают у нас все свободное время, отдаляя нас от нашей жизни и взаимоотношений друг с другом. Это действительно так – или мы просто не умеем эффективно их использовать?

Идеи 24 развенчивают мифы и консультируют, как эффективно и с пользой использовать электронные устройства.

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Оказывается, технологии могут помочь пережить плохие дни и даже контролировать свои мысли.

"Википедия страха"

Откройте записную книжку на телефоне и запишите все свои эпизоды депрессии, паники и физических симптомов, чувств, мыслей. Через некоторое время, когда у вас будет такое состояние, откройте заметку и перечитайте свои слова, описывающие прошлый опыт. Читайте медленно. Вы сами не поймете, как уже через несколько минут вы станете чувствовать себя хорошо. Ведь ваш мозг поймет, что вы уже были в таком состоянии и пережили это.



Примечание в телефоне может вас спасти от стресса / Фото pixabay

Когда вы станете более опытным в этом навыке, можете попробовать добавить в контрольный список симптомы различного состояния. Вы становитесь наблюдателем своего эмоционального состояния и сможете посмотреть на себя со стороны.

Теперь каждый раз, когда вы сорветесь, вы будете иметь четкую карту происходящего и что нужно ожидать.

Видео и люди

Вы можете просматривать видео о людях, которые рассказывают об обеспокоенности и о том, как можно справиться с плохой ситуацией. Такие видео помогают осознать, что вы не единственный, кто так себя чувствует, и так же как и они, вы переживете эту ситуацию.

Батарея смартфона

Внутри каждого смартфона есть функция, которая сообщает вам, какие программы на вашем устройстве используют больше памяти. Обычно они классифицируются в соответствии с последними 24 часами или последними семи днями.

Этот список может служить мощной картой для ваших эмоций. Например, если вы заметите, что чувствуете себя лучше, чем обычно, очень вероятно, что программы, перечисленные за последние 24 часа, будут кардинально отличаться от программ, которыми вы пользовались за последние семь дней. Также часто бывает обратное: если вам плохо, возможно, использование ваших приложений изменилось.



Всеми ли приложениями на телефоне вы пользуетесь? / Фото pixabay

В следующий раз, когда вы будете чувствовать себя хорошо, сделайте снимок экрана с процентом заряда батареи и попробуйте отслеживать свои программы, которые вас радуют. Самое главное, когда вы начинаете чувствовать себя плохо, просмотрите свой список счастливых программ и попробуйте использовать те программы, которые приносят вам радость.

Поэтому даже обычный смартфон может стать мостиком для создания значимых глубоких связей между собой и людьми, которые нас окружают.