Запікайте скумбрію лише так: 3 простих рецепти – з овочами, у фользі та рукаві

Морська риба скумбрія багата на вітаміни, мінерали та ненасичені жирні кислоти. А страви з неї доречні як на повсякденному, так і на святковому столі.

М'яку та ніжну скумбрію готують на грилі, у духовці й на парі. Ідеї 24 розповідають, як обрати якісну рибу й смачно її запекти.

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Як правильно обрати скумбрію



Поради, які допоможуть вибрати свіжу рибу / Фото Unsplash

Щоб приготувати смачну скумбрію у духовці, потрібно вміти правильно її вибирати. Рибу краще купувати з головою, адже очі й зябра є головним показником свіжості. До того ж риба починає гнити з голови, тому часто її відрізають, щоб це приховати. При виборі скумбрії варто звернути увагу на:

Очі. У свіжої риби вони яскраві та вологі, а не сухі чи зморщені.

Зябра. Зябра повинні бути червоними, чистими, без нальоту.

Луска. Якщо щільно прилягає до тіла, це означатиме, що риба свіжа.

Тіло. Риба має бути м'яка, рухлива, а хвіст повинен спадати вниз.

Запах. Якщо у риби яскраво виражений "рибний" запах – її краще не купувати.

Підготовка до запікання



Підготуйтесь до запікання, почистьте рибу / Фото YouTube

Для запікання краще придбати рибини середнього розміру. Можна купити одразу випотрошену скумбрію, це дозволить вам зекономити час. Рекомендуємо витягти плівку чорного кольору з черевця перед приготуванням. Вона може додати гіркоти готовій страві.

Скумбрію краще готувати в злегка замороженому вигляді. Час приготування риби від 30 хвилин до 1 години, тому це не лише корисна страва, але й швидка.

Як запекти скумбрію

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Існує кілька способів запікання скумбрії. Ми ділимось з вами найсмачнішими та найпростішими рецептами.

Скумбрія з овочами



Як приготувати смачну рибу з овочами / Фото Djurenko

Інгредієнти:

2 скумбрії;

1 морква;

1 цибулина;

1 солодкий перець;

сіль, перець, соняшникова олія.

Спосіб приготування:

Крок 1. Подрібніть цибулю і перець, натріть моркву на грубій терці.

Крок 2. Налийте олії у пательню та обсмажте спершу цибулю. Додайте моркву і солодкий перець та залиште тушкуватись на кілька хвилин.

Крок 3. Рибу необхідно помити та почистити. Додайте спеції та покладіть овочі всередину скумбрії.

Крок 4. Запікайте страву в рукаві при температурі 180 градусів 45 хвилин.

Скумбрія запечена у фользі



Скумбрію дуже зручно запікати у фользі / Фото Ukr.media

Інгредієнти:

2 скумбрії;

2 лимони;

2 цибулини;

2 помідори;

сіль, перець, зелень, майонез.

Спосіб приготування:

Крок 1. Промийте і випотрошіть рибу. Зробіть поперечні надрізи, натріть скумбрію спеціями та залиште на 20 хвилин для маринування.

Крок 2. За цей час можете нарізати пів колами лимон, цибулю і помідор та розмістити продукти в надрізах, зроблених раніше. Зелень подрібніть і покладіть всередину тушки. Покрийте зверху рибу майонезом і обгорніть фольгою.

Крок 3. Розігрійте духовку до 200 градусів і залиште там скумбрію на 20 хвилин. Для утворення рум'яної скоринки фольгу можна відгорнути на 3 хвилини вкінці приготування.

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Скумбрія у рукаві



Запечену скумбрію можна подавати на стіл з картоплею / Фото Pinterest

Інгредієнти:

2 скумбрії;

1 лимон;

1 цибулина;

олія, сіль та перець.

Спосіб приготування:

Крок 1. Підготуйте скумбрію, промийте і видаліть хребет, відріжте голову. Додайте солі, перцю та інших спецій. Вичавіть сік лимона та скропіть тушку.

Крок 2. Наріжте лимон та цибулю кільцями і розкладіть їх на половинки риби. З'єднайте дві частини, змастіть рибу олією та покладіть у рукав для запікання.

Крок 3. Духовку попередньо нагрійте до 180 градусів і залиште там скумбрію на 40 хвилин. Готову страву можна подавати разом з картоплею смаженою або відварною, можете також додати зелень та лимон.