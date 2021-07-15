М'яку та ніжну скумбрію готують на грилі, у духовці й на парі. Ідеї 24 розповідають, як обрати якісну рибу й смачно її запекти.
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Як правильно обрати скумбрію
Поради, які допоможуть вибрати свіжу рибу / Фото Unsplash
Щоб приготувати смачну скумбрію у духовці, потрібно вміти правильно її вибирати. Рибу краще купувати з головою, адже очі й зябра є головним показником свіжості. До того ж риба починає гнити з голови, тому часто її відрізають, щоб це приховати. При виборі скумбрії варто звернути увагу на:
- Очі. У свіжої риби вони яскраві та вологі, а не сухі чи зморщені.
- Зябра. Зябра повинні бути червоними, чистими, без нальоту.
- Луска. Якщо щільно прилягає до тіла, це означатиме, що риба свіжа.
- Тіло. Риба має бути м'яка, рухлива, а хвіст повинен спадати вниз.
- Запах. Якщо у риби яскраво виражений "рибний" запах – її краще не купувати.
Підготовка до запікання
Підготуйтесь до запікання, почистьте рибу / Фото YouTube
Для запікання краще придбати рибини середнього розміру. Можна купити одразу випотрошену скумбрію, це дозволить вам зекономити час. Рекомендуємо витягти плівку чорного кольору з черевця перед приготуванням. Вона може додати гіркоти готовій страві.
Скумбрію краще готувати в злегка замороженому вигляді. Час приготування риби від 30 хвилин до 1 години, тому це не лише корисна страва, але й швидка.
Як запекти скумбрію
Існує кілька способів запікання скумбрії. Ми ділимось з вами найсмачнішими та найпростішими рецептами.
Скумбрія з овочами
Як приготувати смачну рибу з овочами / Фото Djurenko
Інгредієнти:
- 2 скумбрії;
- 1 морква;
- 1 цибулина;
- 1 солодкий перець;
- сіль, перець, соняшникова олія.
Спосіб приготування:
Крок 1. Подрібніть цибулю і перець, натріть моркву на грубій терці.
Крок 2. Налийте олії у пательню та обсмажте спершу цибулю. Додайте моркву і солодкий перець та залиште тушкуватись на кілька хвилин.
Крок 3. Рибу необхідно помити та почистити. Додайте спеції та покладіть овочі всередину скумбрії.
Крок 4. Запікайте страву в рукаві при температурі 180 градусів 45 хвилин.
Скумбрія запечена у фользі
Скумбрію дуже зручно запікати у фользі / Фото Ukr.media
Інгредієнти:
- 2 скумбрії;
- 2 лимони;
- 2 цибулини;
- 2 помідори;
- сіль, перець, зелень, майонез.
Спосіб приготування:
Крок 1. Промийте і випотрошіть рибу. Зробіть поперечні надрізи, натріть скумбрію спеціями та залиште на 20 хвилин для маринування.
Крок 2. За цей час можете нарізати пів колами лимон, цибулю і помідор та розмістити продукти в надрізах, зроблених раніше. Зелень подрібніть і покладіть всередину тушки. Покрийте зверху рибу майонезом і обгорніть фольгою.
Крок 3. Розігрійте духовку до 200 градусів і залиште там скумбрію на 20 хвилин. Для утворення рум'яної скоринки фольгу можна відгорнути на 3 хвилини вкінці приготування.
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Скумбрія у рукаві
Запечену скумбрію можна подавати на стіл з картоплею / Фото Pinterest
Інгредієнти:
- 2 скумбрії;
- 1 лимон;
- 1 цибулина;
- олія, сіль та перець.
Спосіб приготування:
Крок 1. Підготуйте скумбрію, промийте і видаліть хребет, відріжте голову. Додайте солі, перцю та інших спецій. Вичавіть сік лимона та скропіть тушку.
Крок 2. Наріжте лимон та цибулю кільцями і розкладіть їх на половинки риби. З'єднайте дві частини, змастіть рибу олією та покладіть у рукав для запікання.
Крок 3. Духовку попередньо нагрійте до 180 градусів і залиште там скумбрію на 40 хвилин. Готову страву можна подавати разом з картоплею смаженою або відварною, можете також додати зелень та лимон.