Мягкую и нежную скумбрию готовят на гриле, в духовке и на пару. Идеи 24 рассказывают, как выбрать качественную рыбу и вкусно ее запечь.
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Как правильно выбрать скумбрию
Советы, которые помогут выбрать свежую рыбу / Фото Unsplash
Чтобы приготовить вкусную скумбрию в духовке, нужно уметь правильно ее выбирать. Рыбу лучше покупать с головой, ведь глаза и жабры является главным показателем свежести. К тому же рыба начинает гнить с головы, поэтому часто ее отрезают, чтобы это скрыть. При выборе скумбрии стоит обратить внимание на:
- Глаза. В свежей рыбы они яркие и влажные, а не сухие или сморщенные.
- Жабры. Жабры должны быть красными, чистыми, без налета.
- Чешуя. Если плотно прилегает к телу, это означает, что рыба свежая.
- Тело. Рыба должна быть мягкая, подвижная, а хвост должен падать вниз.
- Запах. Если у рыбы ярко выраженный "рыбный" запах – ее лучше не покупать.
Подготовка к запеканию
Подготовьтесь к запеканию, очистите рыбу / Фото YouTube
Для запекания лучше приобрести рыбы среднего размера. Можно купить сразу выпотрошенную скумбрию, это позволит вам сэкономить время. Рекомендуем извлечь пленку черного цвета с брюшка перед приготовлением. Она может добавить горечи готовому блюду.
Скумбрию лучше готовить в слегка замороженном виде. Время приготовления рыбы от 30 минут до 1 часа, поэтому это не только полезное блюдо, но и быстрое.
Как приготовить скумбрию
Существует несколько способов запекания скумбрии. Мы делимся с вами вкусными и простыми рецептами.
Скумбрия с овощами
Как приготовить вкусную рыбу с овощами / Фото Djurenko
Ингредиенты:
- 2 скумбрии;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 1 сладкий перец;
- соль, перец, подсолнечное масло.
Способ приготовления:
Шаг 1. Измельчите лук и перец, натрите морковь на крупной терке.
Шаг 2. Налейте масло в сковороду и обжарьте сначала лук. Добавьте морковь и сладкий перец и оставьте тушиться на несколько минут.
Шаг 3. Рыбу необходимо помыть и почистить. Добавьте специи и положите овощи внутрь скумбрии.
Шаг 4. Запекайте блюдо в рукаве при температуре 180 градусов 45 минут.
Скумбрия запеченная в фольге
Скумбрию очень удобно запекать в фольге / Фото Ukr.media
Ингредиенты:
- 2 скумбрии;
- 2 лимона;
- 2 луковицы;
- 2 помидора;
- соль, перец, зелень, майонез.
Способ приготовления:
Шаг 1. Промойте и выпотрошить рыбу. Сделайте поперечные надрезы, натрите скумбрию специями и оставьте на 20 минут для маринования.
Шаг 2. За это время можно нарезать полукольцами лимон, лук и помидор и разместить продукты в надрезы, сделанные ранее. Зелень измельчите и положите внутрь тушки. Покройте сверху рыбу майонезом и оберните фольгой.
Шаг 3. Разогрейте духовку до 200 градусов и оставьте там скумбрию на 20 минут. Для образования румяной корочки фольгу можно отвернуть на 3 минуты в конце приготовления.
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Скумбрия в рукаве
Запеченную скумбрию можно подавать на стол с картофелем / Фото Pinterest
Ингредиенты:
- 2 скумбрии;
- 1 лимон;
- 1 луковица;
- масло, соль и перец.
Способ приготовления:
Шаг 1. Подготовьте скумбрию, промойте и удалите хребет, отрежьте голову. Добавьте соли, перца и других специй. Выжмите сок лимона и сбрызните тушку.
Шаг 2. Нарежьте лимон и лук кольцами и разложите их на половинки рыбы. Соедините две части, смажьте рыбу маслом и положите в рукав для запекания.
Шаг 3. Духовку предварительно нагрейте до 180 градусов и оставьте там скумбрию на 40 минут. Готовое блюдо можно подавать вместе с картофелем жареным или отварным, можете добавить зелень и лимон.