Як скласти одяг, щоб заощадити місце в шафі: метод експертки

5 січня 2022 , 20:14
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Джерело:

hip2save

Інколи нам здається, що класти одяг вже нікуди, але насправді слід просто навчитись його правильно зберігати і місце буде завжди. Детальніше – у матеріалі.

Економний спосіб складання одягу запропонувала відома консультантка з прибирання Маріе Кондо. У чому полягає цей метод – розповідають Ідеї 24.

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Як складати речі, щоб зменшити місце в шухлядах

Метод Маріе Кондо стосується всіх речей, які ви зберігаєте в шафі: футболки, кофти, джинси, сорочки тощо.

Спосіб справді дієвий, адже збільшує місце в шухлядах в рази. Одяг до того ж можна легко знайти, не перекидаючи в шафі все, що потрапило під руку.

  • Крок 1. Покладіть одяг на поверхню і розгладьте його.
  • Крок 2. Складіть два боки сорочки повністю до середини і зігніть рукави "гармошкою", як на фото.
  • Крок 3. Складіть нижню частину сорочки догори майже навпіл.
  • Крок 4. Зігніть її вдвоє, а потім ще скрутіть.
  • Крок 5. Перевірте, чи може одяг стояти самостійно. Так ви зрозумієте, чи залишаться на місці всі речі, коли ви братимете щось одне.



Метод складання покроково / Фото hip2save


До та після складання за методом Маріе Кондо / Фото hip2save

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Автор: Марта Кушка