Экономный способ сборки одежды предложила известная консультантка по уборке Мария Кондо. В чем этот метод – рассказывают Идеи 24.

Интересно "Гарри Поттер 20 лет спустя…": где смотреть долгожданную премьеру в Украине

Как складывать вещи, чтобы уменьшить место в ящиках

Метод Мари Кондо касается всех вещей, которые вы храните в шкафу: футболки, кофты, джинсы, рубашки и т.д.

Способ действительно действенный, ведь увеличивает место в ящиках в разы. Одежду к тому же можно легко найти, не опрокидывая в шкафу все, что попало под руку.

Шаг 1. Положите одежду на поверхность и разгладьте ее.

Шаг 2. Сложите две стороны рубашки полностью внутрь и согните рукава "гармошкой", как на фото.

Шаг 3. Сложите нижнюю часть рубашки вверх почти пополам.

Шаг 4. Согните ее вдвое, а затем сверните.

Шаг 5. Проверьте, может ли одежда стоять самостоятельно. Так вы поймете, останутся ли на месте все вещи, когда вы будете брать что-нибудь одно.





Метод сборки пошагово / Фото hip2save



До и после сборки по методу Марие Кондо / Фото hip2save