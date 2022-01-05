Экономный способ сборки одежды предложила известная консультантка по уборке Мария Кондо. В чем этот метод – рассказывают Идеи 24.
Интересно "Гарри Поттер 20 лет спустя…": где смотреть долгожданную премьеру в Украине
Как складывать вещи, чтобы уменьшить место в ящиках
Метод Мари Кондо касается всех вещей, которые вы храните в шкафу: футболки, кофты, джинсы, рубашки и т.д.
Способ действительно действенный, ведь увеличивает место в ящиках в разы. Одежду к тому же можно легко найти, не опрокидывая в шкафу все, что попало под руку.
- Шаг 1. Положите одежду на поверхность и разгладьте ее.
- Шаг 2. Сложите две стороны рубашки полностью внутрь и согните рукава "гармошкой", как на фото.
- Шаг 3. Сложите нижнюю часть рубашки вверх почти пополам.
- Шаг 4. Согните ее вдвое, а затем сверните.
- Шаг 5. Проверьте, может ли одежда стоять самостоятельно. Так вы поймете, останутся ли на месте все вещи, когда вы будете брать что-нибудь одно.
Метод сборки пошагово / Фото hip2save
До и после сборки по методу Марие Кондо / Фото hip2save