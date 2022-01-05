Економний спосіб складання одягу запропонувала відома консультантка з прибирання Маріе Кондо. У чому полягає цей метод – розповідають Ідеї 24.

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Як складати речі, щоб зменшити місце в шухлядах

Метод Маріе Кондо стосується всіх речей, які ви зберігаєте в шафі: футболки, кофти, джинси, сорочки тощо.

Спосіб справді дієвий, адже збільшує місце в шухлядах в рази. Одяг до того ж можна легко знайти, не перекидаючи в шафі все, що потрапило під руку.

  • Крок 1. Покладіть одяг на поверхню і розгладьте його.
  • Крок 2. Складіть два боки сорочки повністю до середини і зігніть рукави "гармошкою", як на фото.
  • Крок 3. Складіть нижню частину сорочки догори майже навпіл.
  • Крок 4. Зігніть її вдвоє, а потім ще скрутіть.
  • Крок 5. Перевірте, чи може одяг стояти самостійно. Так ви зрозумієте, чи залишаться на місці всі речі, коли ви братимете щось одне.

Ідеї Лайфхаки Одяг
Ідеї Лайфхаки Одяг
Метод складання покроково / Фото hip2save

Ідеї Лайфхаки Одяг
До та після складання за методом Маріе Кондо / Фото hip2save