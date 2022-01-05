Економний спосіб складання одягу запропонувала відома консультантка з прибирання Маріе Кондо. У чому полягає цей метод – розповідають Ідеї 24.

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Як складати речі, щоб зменшити місце в шухлядах

Метод Маріе Кондо стосується всіх речей, які ви зберігаєте в шафі: футболки, кофти, джинси, сорочки тощо.

Спосіб справді дієвий, адже збільшує місце в шухлядах в рази. Одяг до того ж можна легко знайти, не перекидаючи в шафі все, що потрапило під руку.

Крок 1. Покладіть одяг на поверхню і розгладьте його.

Крок 2. Складіть два боки сорочки повністю до середини і зігніть рукави "гармошкою", як на фото.

Крок 3. Складіть нижню частину сорочки догори майже навпіл.

Крок 4. Зігніть її вдвоє, а потім ще скрутіть.

Крок 5. Перевірте, чи може одяг стояти самостійно. Так ви зрозумієте, чи залишаться на місці всі речі, коли ви братимете щось одне.





Метод складання покроково / Фото hip2save



До та після складання за методом Маріе Кондо / Фото hip2save

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