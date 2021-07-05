Як швидко відчистити м'які меблі від плям: секрети легкого прибирання

Якщо паркету та іншим поверхням ми приділяємо час кожного тижня, то м'які меблі залишаються без уваги. Їх прибирання ми завжди відкладаємо, бо вважаємо складним.

Як освіжити тканину на меблях – розповідаємо у нашому матеріалі. Прості способи, які кожен зможе повторити.

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Як запобігати забрудненням

Найкраще працювати на випередження і запобігти забрудненню, адже боротись із наслідками куди складніше. Якщо ви плануєте часто використовувати диван для сімейних посиденьок з дітьми, то заздалегідь подбайте про його збереження:

використовуйте покривало, щоб застеляти м'які меблі;

придбайте спеціальний чохол;

не їжте, сидячи на дивані, та не дозволяйте робити це іншим членам сім'ї;

періодично проводьте прибирання дивану.

Як проводити профілактичну чистку



Періодичне прибирання дуже важливе / Фото Dommino

Підтримувати у свіжому та чистому вигляді ваші меблі допоможе періодична профілактична чистка. Для цього вам знадобиться мокре простирадло. Розстеліть його по всій поверхні дивану та злегка притисніть до тканини. Це допоможе очистити м'який куток від пилу та легких забруднень.

Щоб результат вийшов кращим, варто сполоснути простирадло під чистою водою і повторити ще раз. Після цього дайте дивану повністю висохнути.

Оберіть мийний засіб

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Важливо правильно обрати засіб для очищення / Фото Pinterest

Перш ніж приступити до чистки, переконайтесь, що мийний засіб підходить для поверхні дивану. Якщо підібрати сильнодійну речовину, вона може пошкодити м'які меблі та призвести до знебарвлення і втрати яскравості тканини. Наприклад, мильну воду не можна використовувати для велюру та оксамиту.

Рекомендуємо випробувати мийний засіб на невеликій ділянці дивану. Так ви будете впевнені, що обрали потрібний. Якщо все пройшло успішно – можете приступати до повноцінної процедури очищення.

Засоби для чищення дивану своїми руками

Зверніть увагу, не варто, адже ви навряд чи повністю її висушите в домашніх умовах. А залишки води можуть спровокувати



Як зробити засіб для очищення диванів своїми руками / Фото Pinterest

Якщо ви вирішили почистити диван, можна обійтись і без дорогих мийних засобів. Таку речовину легко створити самостійно з продуктів, які є вдома у кожного. Для цього вам знадобиться сода, вода, оцет та мило. Налийте у посудину літру води і додайте по столовій ложці інших компонентів. Все добре перемішайте та нанесіть на забруднені ділянки за допомогою щітки. Не варто сильно терти, щоб не створити багато піни, адже її буде складно змити водою.

Ще один рецепт мийного засобу для очищення делікатної тканини: змішайте воду з порошком у пропорції 2 до 1, щоб утворилась густа піна і акуратно нанесіть її на забруднення. Якщо це не допомогло – повторіть процедуру. Після видалення плями зберіть брудну піну за допомогою порохотягу чи ганчірки.

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Рецепти для видалення різних плям



Як видаляти різні плями / Фото Pinterest

Варто пам'ятати, що кожна пляма потребує індивідуального підходу, тому ми зібрали способи очищення на всі випадки життя.

Від напоїв. Очистити плями від соку допоможе оцет або нашатирний спирт. З кавою чи чаєм чудово впорається господарське мило. Воно також допоможе вивести фарби для малювання .

Очистити плями від допоможе оцет або нашатирний спирт. З чудово впорається господарське мило. Воно також допоможе вивести . Від жиру. З жиром чудово впорається подрібнена крейда або сіль. Насипте трішки порошку на пляму, залиште на кілька годин і змийте все серветкою або приберіть порохотягом.

З жиром чудово впорається подрібнена крейда або сіль. Насипте трішки порошку на пляму, залиште на кілька годин і змийте все серветкою або приберіть порохотягом. Від їжі. Для того, щоб вивести плями, які залишились від улюблених страв, використовуйте мило або засіб для миття посуду. Нанесіть розчин на забруднену поверхню, а потім змийте залишки сухою серветкою.

Для того, щоб вивести плями, які залишились від улюблених страв, використовуйте мило або засіб для миття посуду. Нанесіть розчин на забруднену поверхню, а потім змийте залишки сухою серветкою. Від пива. Тут також знадобиться мильна вода, але у цьому випадку додаємо до неї трохи оцту, щоб видалити запах.

Тут також знадобиться мильна вода, але у цьому випадку додаємо до неї трохи оцту, щоб видалити запах. Від косметики. Нанесіть спочатку мильний розчин, залишивши його на 15 хвилин. А потім приберіть залишки мочалкою зі спиртом.

Якщо ж ці методи вам не допомогли, рекомендуємо звернутись у клінінгову компанію, де з вашими забрудненнями справлять професіонали.