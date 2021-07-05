Как освежить ткань на мебели – рассказываем в нашем материале. Простые способы, которые каждый сможет повторить.

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Как предотвращать загрязнения

Лучше работать на опережение и предотвратить загрязнение, ведь бороться с последствиями куда сложнее. Если вы планируете часто использовать диван для семейных посиделок с детьми, то заранее позаботьтесь о его сохранности:

используйте покрывало, чтобы застилать мягкую мебель;

приобретите специальный чехол;

не ешьте, сидя на диване, и не позволяйте делать это другим членам семьи;

периодически проводите уборку дивана.

Как проводить профилактическую чистку



Периодическая уборка очень важная / Фото Dommino

Поддерживать в свежем и чистом виде вашу мебель поможет периодическая профилактическая чистка. Для этого вам понадобится мокрая простыня . Расстелите ее по всей поверхности дивана и слегка прижмите к ткани. Это поможет очистить мягкий уголок от пыли и легких загрязнений.

Чтобы результат получился лучше, стоит сполоснуть простынь под чистой водой и повторить еще раз. После этого дайте дивану полностью высохнуть.

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Выберите моющее средство



Важно правильно выбрать средство для очистки / Фото Pinterest

Прежде чем приступить к чистке, убедитесь, что моющее средство подходит для поверхности дивана. Если подобрать сильнодействующие вещество, оно может повредить мягкую мебель и привести к обесцвечиванию и потери яркости ткани. Например, мыльную воду нельзя использовать для велюра и бархата.

Рекомендуем попробовать моющее средство на небольшом участке дивана. Так вы будете уверены, что выбрали нужное. Если все прошло успешно – можете приступать к полноценной процедуре очистки.

Обратите внимание, не стоит сильно мочить ткань дивана , ведь вы вряд ли полностью ее высушите в домашних условиях. А остатки воды могут спровоцировать появление плесени и неприятного запаха .

Средства для чистки дивана своими руками



Как сделать средство для очистки диванов своими руками / Фото Pinterest

Если вы решили почистить диван, можно обойтись и без дорогостоящих моющих средств. Такое вещество легко создать самостоятельно из продуктов, которые есть дома у каждого. Для этого вам понадобится сода, вода, уксус и мыло . Налейте в емкость литр воды и добавьте по столовой ложке других компонентов. Все хорошо перемешайте и нанесите на загрязненные участки с помощью щетки. Не стоит сильно тереть, чтобы не создать много пены, ведь ее будет сложно смыть водой.

Еще один рецепт моющего средства для очистки деликатной ткани: смешайте воду с порошком в пропорции 2 к 1, чтобы образовалась густая пена и аккуратно нанесите ее на загрязнения. Если это не помогло – повторите процедуру. После удаления пятна соберите грязную пену с помощью пылесоса или тряпки.

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Рецепты для удаления различных пятен



Как удалять различные пятна / Фото Pinterest

Стоит помнить, что каждое пятно требует индивидуального подхода, поэтому мы собрали способы очистки на все случаи жизни.

От напитков. Очистить пятна от сока поможет уксус или нашатырный спирт. С кофе или чаем прекрасно справится хозяйственное мыло. Оно также поможет вывести краски для рисования .

От жира. С жиром прекрасно справится измельченный мел или соль. Насыпьте немного порошка на пятно, оставьте на несколько часов и смойте все салфеткой или уберите пылесосом.

измельченный От еды. Для того, чтобы вывести пятна, которые остались от любимых блюд, используйте мыло или средство для мытья посуды. Нанесите раствор на загрязненную поверхность, а затем смойте остатки сухой салфеткой.

От пива. Здесь также понадобится мыльная вода, но в этом случае добавляем к ней немного уксуса, чтобы удалить запах.

От косметики. Нанесите сначала мыльный раствор, оставив его на 15 минут. А потом уберите остатки мочалкой со спиртом.