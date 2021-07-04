Як позбутися цвілі у ванній – зараз розповімо. Але найперше з'ясуйте причину її появи.

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Причини появи цвілі



Чому цвіль з'являється у ванні / Фото Aura

Ви будете здивовані, але спори чорної цвілі є у кожній кімнаті вашого дому. Для того, щоб вони почали швидко поширюватись – потрібно певні умови. Висока температура або постійна вологість стимулюють розвиток мікроорганізмів, і з маленьких чорних плям вони швидко розростаються у велику проблему. Також причиною появи цвілі можуть бути:

погана вентиляція: застояне тепле чи вологе повітря – чудове середовище для розмноження бактерій;

погана гідроізоляція підлоги, стін і стелі. Якщо вони не оброблені належним чином, то починають сиріти і дають цвілі місце для існування.

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Як зробити засіб від цвілі своїми руками



Мийний засіб з продуктів, які є вдома / Фото Kranok

Професійні мийні засоби не завжди здатні впоратись із цвіллю. Тому ми пропонуємо вам самостійно в домашніх умовах зробити простий, недорогий і ефективний засіб від чорних плям у ванній кімнаті. Для цього знадобляться лише 3 продукти, які точно знайдуться у вашому домі.

1 стакан гарячої води;

2,5 столові ложки харчової соди;

1 столова ложка прального порошку (порошок).

Підготуйте посудину для мийного засобу. Додайте 2,5 столові ложки харчової соди у склянку гарячої води та ретельно перемішайте, щоб сода повністю розчинилась. Опісля насипте у розчин 1 столову ложку прального порошку.

Нанесіть мийний засіб щіткою або мочалкою на заражену цвіллю поверхню. Цим розчином можна також відмити шви між плиткою.



Нанесіть засіб та потріть / Фото Isei

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Із цвіллю також чудово впорається перекис водню, який продається в аптеці. Цим засобом можна без страху чистити кольорові поверхні та відбілювати забруднені місця. Нанесіть перекис водню на ділянки, де вже видніється чорна цвіль, та залиште на кілька хвилин. Після цього добре потріть щіткою чи губкою – і готово.

Пероксид також має чудову дезінфекційну дію, тому легко впорається із бактеріями.