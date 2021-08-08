Для того щоб цього не сталося, слід запастися силами та знайти мотивацію. Як це зробити – розповіла фітнес-тренерка Аніта Луценко в проєкті Wowbody slim.

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Іноді навіть "вічні запальнички" вимагають дозаправки. Якщо мало-мало вогню, де взяти внутрішні сили та як не зупинятися на досягнутому?

– зазначила Луценко.

Як знайти мотивацію

Розбий велику мету на маленькі – це дозволить частіше бачити результати та надихатися.

– це дозволить частіше бачити результати та надихатися. Хвали себе за будь-які досягнення та перемоги, навіть якщо вони незначні.

Простояла в планці на 15 секунд довше, ніж учора? Гордість! Замість 2 цукерок з'їла 1? Молодець же!

– наголосила тренерка.

Спагеті зі шпинатом та вершками, макарони по-флотськи, а, може, просто спіральки з сезонними овочами чи сиром? Ми не знаємо, чим ви доповнюєте макарони. Але впевнені, що продукцію бренду "Тая" оцінить кожен!

Змагайся з собою. Потрібно порівнювати себе не з іншими, а з тієї, якою ти була вчора, адже сьогодні ти знаєш і вмієш більше.

Для того щоб досягти результату, потрібна правильна мотивація / Фото Pixabay

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