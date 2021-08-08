Для того щоб цього не сталося, слід запастися силами та знайти мотивацію. Як це зробити – розповіла фітнес-тренерка Аніта Луценко в проєкті Wowbody slim.
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Іноді навіть "вічні запальнички" вимагають дозаправки. Якщо мало-мало вогню, де взяти внутрішні сили та як не зупинятися на досягнутому?
– зазначила Луценко.
Як знайти мотивацію
- Розбий велику мету на маленькі – це дозволить частіше бачити результати та надихатися.
- Хвали себе за будь-які досягнення та перемоги, навіть якщо вони незначні.
Простояла в планці на 15 секунд довше, ніж учора? Гордість! Замість 2 цукерок з'їла 1? Молодець же!
– наголосила тренерка.
- Змагайся з собою. Потрібно порівнювати себе не з іншими, а з тієї, якою ти була вчора, адже сьогодні ти знаєш і вмієш більше.
Для того щоб досягти результату, потрібна правильна мотивація / Фото Pixabay
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- Будь ближче до тих, хто тебе мотивує та надихає. З однодумцями значно простіше домогтися результату і досягти мети.
- Твоя мета завжди має бути перед очима. Стікер на робочому столі, заставка на телефоні, записка на холодильнику і твій мозок включатиметься в роботу.
- Вводь нові корисні звички. Зарядка вранці, прогулянка ввечері, сходи замість ліфта та ін.