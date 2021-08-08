Для того щоб цього не сталося, слід запастися силами та знайти мотивацію. Як це зробити – розповіла фітнес-тренерка Аніта Луценко в проєкті Wowbody slim.

Цікаво Знай своїх: Олександр Педан довів, що макарони з м'яких сортів пшениці не гірші, ніж з твердих

Іноді навіть "вічні запальнички" вимагають дозаправки. Якщо мало-мало вогню, де взяти внутрішні сили та як не зупинятися на досягнутому?
– зазначила Луценко.

Як знайти мотивацію

  • Розбий велику мету на маленькі – це дозволить частіше бачити результати та надихатися.
  • Хвали себе за будь-які досягнення та перемоги, навіть якщо вони незначні.

Простояла в планці на 15 секунд довше, ніж учора? Гордість! Замість 2 цукерок з'їла 1? Молодець же!
– наголосила тренерка.

  • Змагайся з собою. Потрібно порівнювати себе не з іншими, а з тієї, якою ти була вчора, адже сьогодні ти знаєш і вмієш більше.

Для того щоб досягти результату, потрібна правильна мотивація / Фото Pixabay

Читайте Здорове харчування: як має виглядати ваш продуктовий кошик

  • Будь ближче до тих, хто тебе мотивує та надихає. З однодумцями значно простіше домогтися результату і досягти мети.
  • Твоя мета завжди має бути перед очима. Стікер на робочому столі, заставка на телефоні, записка на холодильнику і твій мозок включатиметься в роботу.
  • Вводь нові корисні звички. Зарядка вранці, прогулянка ввечері, сходи замість ліфта та ін.