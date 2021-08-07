Для того чтобы этого не произошло, следует запастись силами и найти мотивацию. Как это сделать – рассказала фитнес-тренер Анита Луценко в проекте Wowbody slim.
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Иногда даже "вечные зажигалки" требуют дозаправки. Если мало-мало огня, где взять внутренние силы и как не останавливаться на достигнутом?
– отметила Луценко.
Как найти мотивацию
- Разбей большую цель на маленькие – это позволит чаще видеть результаты и вдохновляться.
- Хвали себя за любые достижения и победы, даже если они незначительные.
Простояла в планке на 15 секунд дольше, чем вчера? Гордость! Вместо 2 конфет съела 1? Молодец же!
– подчеркнула тренер.
- Соревнуйся с собой. Нужно сравнивать себя не с другими, а с той, какой ты была вчера, ведь сегодня ты знаешь и умеешь больше.
Для того чтобы достичь результата, нужна правильная мотивация / Фото Pixabay
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- Будь ближе к тем, кто тебя мотивирует и вдохновляет. С единомышленниками гораздо проще добиться результат и достичь цели.
- Твоя цель всегда должна быть перед глазами. Стикер на рабочем столе, заставка на телефоне, записка на холодильнике и твой мозг будет включаться в работу.
- Вводи новые полезные привычки. Зарядка утром, прогулка вечером, лестница вместо лифта и пр.