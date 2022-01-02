У багатьох рецептах випічки інгредієнтом є розм'якшене масло або масло кімнатної температури. Що ж робити, коли мікрохвильової печі немає або ж ви не хочете нею користуватись? Розповідаємо в нашому матеріалі.

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Як швидко розм'якшити масло без мікрохвильової

Ось кілька способів, щоб швидко розм'якшити масло.

Холодне вершкове масло натріть за допомогою великих отворів на тертці для сиру. Вершкове масло наріжте дрібними кубиками, так вони швидше розм'якнуть Покладіть паличку масла між двома шматочками вощеного паперу і розкачайте качалкою.

Нижче описано, як швидко розм'якшити масло за допомогою вощеного паперу та качалки. Про цей трюк розповів американський кондитер.

Метод кондитера

Покладіть паличку масла між двома великими шматками вощеного паперу. За допомогою качалки притисніть вершкове масло. Розкачайте його так, як корж для пирога.

Коли вершкове масло стане товщиною приблизно 0,3 – 0,6 сантиметра, підніміть вощений папір і зніміть масло.



Розм'якшуємо масло качалкою / Фото Elise Bauer

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