Во многих рецептах выпечки ингредиентом есть размягченное масло или масло комнатной температуры. Что же делать, когда микроволновки нет или же вы не хотите ею пользоваться? Рассказываем в нашем материале.

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Как размягчить масло без микроволновой

Вот несколько способов, чтобы быстро размягчить масло.

Холодное сливочное масло натрите с помощью больших отверстий на терке для творога. Сливочное масло нарежьте мелкими кубиками, так они быстрее размякнут. Положите палочку масла между двумя кусочками вощеной бумаги и раскатайте скалкой.

Ниже описано, как быстро размягчить масло с помощью вощеной бумаги и скалки. Об этом трюке рассказал американский кондитер.

Метод кондитера

Положите палочку масла между двумя большими кусками вощеной бумаги. С помощью скалки прижмите сливочное масло. Раскатайте его так, как лепешка для пирога.

Когда сливочное масло станет толщиной примерно 0,3 – 0,6 сантиметра, поднимите вощеную бумагу и снимите масло.



Размягчаем масло скалкой / Фото Elise Bauer