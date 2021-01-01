Усі ми любимо святкувати, веселитись, а от прибирати не дуже. Але як би не хотілося, за нас це ніхто не зробить. Як кажуть у народі: "Любиш відпочивати – умій і прибирати".

Тому Ідеї 24 підготували інструкцію, яка допоможе вам швидко прибрати будинок після гулянок.

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1. Відкрийте вікна

Приміщення після вечірки обов'язково потрібно провітрити.



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2. Зберіть сміття

Пройдіться по квартирі з пакетом і складіть туди все, що потрібно викинути. Заодно проінспектуйте фронт робіт.

Збираючи сміття, придивіться до місць, де потрібно вимити ​​плями на підлозі, сліди від розлитих напоїв.



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3. Приберіть на кухні

Почніть прибирати з кухні. Спочатку помийте посуд, щоб звільнити раковину та отримати вільний доступ до води.

А ще краще, постарайтеся після приготування страв, до того як прийдуть гості помити забруднений посуд відразу, інакше у вас з'явиться велика гора, до якої ви не зможете підступитися.



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4. Залийте сантехніку мийним засобом

Нанесіть засіб для чищення на ванну, раковину та унітаз. На той час, як ви дістанетеся до ванної кімнати, рідини й порошки подіють, і можна буде їх змити.



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5. Приберіть в кімнатах

Прибирайте зверху вниз: протріть високі поверхні, потім почистьте ліжка і дивани, в останню чергу – пропилососьте і вимийте підлогу.

Порада: частіше міняйте воду у відрі, щоб дійсно відмивати квартиру, а не просто порозмазувати бруд по поверхнях.



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6. Ванну кімнату залиште наостанок

Така послідовність у прибиранні раціональна: ви будете ходити в ванну раз по раз, щоб вилити воду з відра або промити ганчірку під проточною водою. І наводити тут порядок першочергово просто не має сенсу.

Протріть сантехніку, дзеркала, помийте підлогу. Киньте в прання всі рушники.



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7. Винесіть все сміття

Зберіть сміттєві пакети, які ви використовували на самому початку і поповнювали в процесі збирання, віднесіть їх на смітник і повертайтеся в чисту квартиру.



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