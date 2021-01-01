Все мы любим праздновать, веселиться, а вот убирать не очень. Но как бы не хотелось, за нас этого никто не сделает. Как говорят в народе: "Любишь отдыхать – умей и убирать".

Поэтому Идеи 24 подготовили инструкцию, которая поможет вам быстро убрать дом после гуляний.

Читайте также: Употребляй с умом: как пить алкоголь, чтобы не испортить себе праздники

1. Откройте окна

Помещение после вечеринки обязательно нужно проветрить.



Фото pexels

2. Соберите мусор

Пройдитесь по квартире с пакетом и сложите туда все, что необходимо выбросить. При этом, проинспектируйте фронт работ.

Собирая мусор, присмотритесь к местам, где нужно вымыть пятна на полу, следы от пролитых напитков.



Фото pixabay

3. Уберите на кухне

Начните убирать с кухни. Сначала помойте посуду, чтобы освободить раковину и получить свободный доступ к воде.

А еще лучше, постарайтесь после приготовления блюд, до того как придут гости, помыть загрязненную посуду сразу, иначе у вас появится большая гора, к которой вы не сможете подступиться.



Фото pixabay

4. Залейте сантехнику моющим средством

Нанесите средство для чистки на ванну, раковину и унитаз. К тому времени, как вы доберетесь до ванной комнаты, жидкости и порошки подействуют и можно будет их смыть.



Фото pixabay

5. Уберите в комнатах

Убирайте сверху вниз: протрите высокие поверхности, затем очистите кровати и диваны, в последнюю очередь – пропылесосьте и вымойте пол.

Совет: чаще меняйте воду в ведре, чтобы действительно отмыть квартиру, а не просто размазать грязь по поверхностям.



Фото pexels

6. Ванную комнату оставьте напоследок

Такая последовательность в уборке рациональна: вы будете ходить в ванную раз за разом, чтобы вылить воду из ведра или промыть тряпку под проточной водой. И наводить здесь порядок в первую очередь просто не имеет смысла.

Протрите сантехнику, зеркала, помойте пол. Бросьте в стирку все полотенца.



Фото pexels

7. Возьмите весь мусор

Соберите мусорные пакеты, которые вы использовали в самом начале и пополняли в процессе сбора, отнесите их на помойку и возвращайтесь в чистую квартиру.



Фото pexels