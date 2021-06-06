У будь-який з цих способів варені яйця звільняються від шкаралупи за лічені секунди. Перевірте їх усі й оберіть найзручніший для вас варіант.

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1. Настільний спосіб

Один з найпростіших та найлогічніших способів. Варене яйце потрібно спочатку відправити в холодну воду, а потім обсушити. Після цього продукт варто "покатати" по твердій поверхні, в ідеалі – це стіл. Тепер акуратно зніміть шкарлупу. Процес не займе у вас більше ніж 30 секунд.

Найдавніший спосіб чищення яєць / Фото Pochemunet

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2. З використанням ложки

Для того, щоб естетично почистити яйце, варто використати чайну ложку. З її допомогою акуратно розбивайте шкарлупу, а потім чистьте її руками.

Окрім цього, розбивши яйце з одного кінця, під шкарлупу акуратно можна засунути ложку і таким чином відділити варене яйце від оболонки.

Детальніше про цей спосіб чищення яєць дивіться у відео:

3. Оцет та сода

Під час варіння яєць у воду потрібно додати трохи соду та оцту. Ці компоненти «пом’якшать» шкарлупу, тому у результаті яйце можна буде почистити класичним способом за лічені секунди.

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4. Вода й склянка

Це оригінальний спосіб чищення варених яєць, для якого вам знадобиться склянка і трішки води.

Як почистити варене яйце за допомогою склянки, дивіться у відео: