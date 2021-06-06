Любым из этих способов вареные яйца чистятся от скорлупы в считаные секунды. Проверьте их все и выберите самый удобный для вас вариант.

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1. Настольный способ

Один из самых простых и логичных способов. Вареное яйцо нужно сначала отправить в холодную воду, а затем обсушить. После этого продукт стоит "покатать" по твердой поверхности, в идеале – это стол. Теперь аккуратно снимите скорлупу. Процесс не займет у вас более 30 секунд.

Древнейший способ чистки яиц / Фото Pochemunet

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2. С использованием ложки

Для того чтобы эстетически почистить яйцо, следует использовать чайную ложку. С ее помощью аккуратно разбивайте скорлупу, а затем чистите ее руками.

Кроме этого, разбив яйцо с одного конца, под скорлупу аккуратно можно засунуть ложку и таким образом отделить вареное яйцо от оболочки.

Подробнее об этом способе чистки яиц смотрите в видео:

3. Уксус и сода

Во время варки яиц в воду нужно добавить немного соды и уксуса. Эти компоненты «смягчат» скорлупу, поэтому в результате яйцо можно будет почистить классическим способом за считанные секунды.

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4. Вода и стакан

Это оригинальный способ чистки вареных яиц, для которого вам понадобится стакан и немного воды.

Как почистить вареное яйцо с помощью стакана, смотрите в видео: