Здебільшого процес чищення моркви не приносить задоволення, адже це займає чимало часу і змушує потім мити стільницю, плитку чи полиці від шкірки від моркви. Для того, щоб цього уникнути, вам знадобиться морква й овочечистка.
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Такий спосіб чищення не лише зручний, він ще й максимально швидкий. Щоб почистити морквину середнього розміру, вам знадобиться не більше 45 секунд.
Увесь секрет правильного, ідеального та швидкого чищення моркви у тому, що її потрібно тримати під кутом 45 градусів.
І ще Простий спосіб для швидкого очищення тертки: відеолайфхак
Переглянувши відеолайфхак, ви можете експериментувати у себе на кухні. Можливо, результат з першого разу буде не таким рекордним, але з третього-четвертого разу ви зможете чистити моркву як професійний кухар.
Учіться, переглядаючи коротке відео: