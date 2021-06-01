Здебільшого процес чищення моркви не приносить задоволення, адже це займає чимало часу і змушує потім мити стільницю, плитку чи полиці від шкірки від моркви. Для того, щоб цього уникнути, вам знадобиться морква й овочечистка.

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Такий спосіб чищення не лише зручний, він ще й максимально швидкий. Щоб почистити морквину середнього розміру, вам знадобиться не більше 45 секунд.

Не чекайте на гарний настрій. Створіть його самостійно, запросивши друзів на коктейль із Zubrowka Rose.

Увесь секрет правильного, ідеального та швидкого чищення моркви у тому, що її потрібно тримати під кутом 45 градусів.

І ще Простий спосіб для швидкого очищення тертки: відеолайфхак

Переглянувши відеолайфхак, ви можете експериментувати у себе на кухні. Можливо, результат з першого разу буде не таким рекордним, але з третього-четвертого разу ви зможете чистити моркву як професійний кухар.

Учіться, переглядаючи коротке відео: