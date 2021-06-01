В основном процесс чистки моркови не приносит удовольствия, ведь это занимает много времени и заставляет потом мыть столешницу, плитку или полки от кожуры от моркови. Для того чтобы этого избежать, вам понадобится морковь и овощечистка.
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Такой способ чистки не только удобный, он еще и очень быстрый. Чтобы почистить морковку среднего размера, вам понадобится не более 45 секунд.
Весь секрет правильной, идеальной и быстрой чистки моркови в том, что ее нужно держать под углом 45 градусов.
И еще Простой способ для быстрой очистки терки: видеолайфхак
Просмотрев видеолайфхак, вы можете экспериментировать у себя на кухне. Возможно, результат с первого раза будет не таким рекордным, но с третьего-четвертого раза вы сможете чистить морковь как профессиональный повар.
Учитесь, просматривая короткое видео: