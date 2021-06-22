Як швидко зготувати піцу в домашніх умовах: покрокова інструкція

22 червня 2021 , 12:01
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Джерело:

24 канал

Якщо вам страшенно захотілося піци, але ви зовсім не маєте часу порпатися із дріжджовим тістом – не біжіть одразу до найближчої піцерії. Лише купіть декілька необхідних інгредієнтів та за 10 хвилин ви зможете самостійно приготувати надзвичайно смачну піцу, від якої будете у захваті.

Отож цей рецепт саме для вас. Ану гайда на кухню.

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Інгредієнти для тіста:

  • сметана – 4 столових ложки;
  • майонез – 4 столових ложки;
  • яйця – 2 штуки;
  • борошно – 9 столових ложок.


Як виявляється піцу готувати не так той важко / Фото pixabay

Для начинки:

  • сир твердий – 50 грамів;
  • шинка або ковбаса – 100 грамів;
  • помідор – 1 штука;
  • зелень – за смаком.
Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти Zubrowka Rose, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Приготування:

  • Наріжте ковбасу соломкою;
  • На великій тертці натріть твердий сир;
  • Помийте помідор та наріжте;
  • Готуємо тісто. Для цього у глибоку миску відправляємо яйця і дрібку солі. Збиваємо до утворення невеликої пінки;
  • В отриману яєчну масу ллємо кефір або сметану. Знову все збиваємо міксером;
  • Просіюємо через сито пшеничне борошно. Відправляємо його в яєчну масу. Замішуємо однорідне тісто;
  • На маленький вогонь ставимо сковорідку та змащуємо її олією та відправляємо в неї тісто;
  • Рівномірно його розприділяючи по всій поверхні сковорідки;
  • Тісто посипаємо ковбасою та помідорами. Рівномірно їх розприділяючи;
  • Начинку посипаємо натертим сиром. Накриваємо сковорідку кришкою і готуємо піцу на невеликому вогні приблизно впродовж 10 хвилин;
  • Піца готова. Розрізаємо її на порційні шматочки та подаємо до столу. 


Лише кілька хвилин і смачна піца на вашому столі / Фото pixabay

Автор: Ірина Бевза