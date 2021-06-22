Як швидко зготувати піцу в домашніх умовах: покрокова інструкція

12:01

Якщо вам страшенно захотілося піци, але ви зовсім не маєте часу порпатися із дріжджовим тістом – не біжіть одразу до найближчої піцерії. Лише купіть декілька необхідних інгредієнтів та за 10 хвилин ви зможете самостійно приготувати надзвичайно смачну піцу, від якої будете у захваті.