Поэтому этот рецепт именно для вас. Ну же, давай на кухню.

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Ингредиенты для теста:

  • Сметана – 4 столовых ложки;
  • Майонез – 4 столовых ложки;
  • Яйца – 2 штуки;
  • Мука – столовых ложек.

Піца
Как оказывается пиццу готовить не так-то трудно / Фото pixabay

Для начинки:

  • Сыр твердый – 50 граммов;
  • Ветчина или колбаса – 100 граммов;
  • Помидор – 1 штука;
  • Зелень – по вкусу.

Приготовление:

  • Нарежьте колбасу соломкой;
  • На крупной терке натрите сыр;
  • Помойте помидор и нарежьте;
  • Готовим тесто. Для этого в глубокую миску отправляем яйца и щепотку соли. Взбиваем до образования небольшой пенки;
  • В полученную яичную массу льем кефир или сметану. Опять все взбиваем миксером;
  • Просеиваем через сито пшеничную муку. Отправляем его в яичную массу. Замешиваем однородное тесто;
  • На маленький огонь ставим сковороду, смазываем ее маслом и отправляем в нее тесто;
  • Равномерно его распределяя по всей поверхности сковороды;
  • Тесто посыпаем колбасой и помидорами. Равномерно их распределяя;
  • Начинку посыпаем натертым сыром. Накрываем сковороду крышкой и готовим пиццу на небольшом огне примерно в течение 10 минут;
  • Пицца готова. Разрезаем ее на порционные кусочки и подаем к столу. 

Піца
Всего несколько минут и вкусная пицца на вашем столе / Фото pixabay