Поэтому этот рецепт именно для вас. Ну же, давай на кухню.

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Ингредиенты для теста:

Сметана – 4 столовых ложки;

Майонез – 4 столовых ложки;

Яйца – 2 штуки;

Мука – столовых ложек.



Как оказывается пиццу готовить не так-то трудно / Фото pixabay

Для начинки:

Сыр твердый – 50 граммов;

Ветчина или колбаса – 100 граммов;

Помидор – 1 штука;

Зелень – по вкусу.

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Приготовление:

Нарежьте колбасу соломкой;

На крупной терке натрите сыр;

Помойте помидор и нарежьте;

Готовим тесто. Для этого в глубокую миску отправляем яйца и щепотку соли. Взбиваем до образования небольшой пенки;

В полученную яичную массу льем кефир или сметану. Опять все взбиваем миксером;

Просеиваем через сито пшеничную муку. Отправляем его в яичную массу. Замешиваем однородное тесто;

На маленький огонь ставим сковороду, смазываем ее маслом и отправляем в нее тесто;

Равномерно его распределяя по всей поверхности сковороды;

Тесто посыпаем колбасой и помидорами. Равномерно их распределяя;

Начинку посыпаем натертым сыром. Накрываем сковороду крышкой и готовим пиццу на небольшом огне примерно в течение 10 минут;

Пицца готова. Разрезаем ее на порционные кусочки и подаем к столу.



Всего несколько минут и вкусная пицца на вашем столе / Фото pixabay