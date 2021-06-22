Отож цей рецепт саме для вас. Ану гайда на кухню.
Читайте також Десерти з Soplica: топ-4 рецепти, які подарують неземну насолоду
Інгредієнти для тіста:
- сметана – 4 столових ложки;
- майонез – 4 столових ложки;
- яйця – 2 штуки;
- борошно – 9 столових ложок.
Як виявляється піцу готувати не так той важко / Фото pixabay
Для начинки:
- сир твердий – 50 грамів;
- шинка або ковбаса – 100 грамів;
- помідор – 1 штука;
- зелень – за смаком.
Приготування:
- Наріжте ковбасу соломкою;
- На великій тертці натріть твердий сир;
- Помийте помідор та наріжте;
- Готуємо тісто. Для цього у глибоку миску відправляємо яйця і дрібку солі. Збиваємо до утворення невеликої пінки;
- В отриману яєчну масу ллємо кефір або сметану. Знову все збиваємо міксером;
- Просіюємо через сито пшеничне борошно. Відправляємо його в яєчну масу. Замішуємо однорідне тісто;
- На маленький вогонь ставимо сковорідку та змащуємо її олією та відправляємо в неї тісто;
- Рівномірно його розприділяючи по всій поверхні сковорідки;
- Тісто посипаємо ковбасою та помідорами. Рівномірно їх розприділяючи;
- Начинку посипаємо натертим сиром. Накриваємо сковорідку кришкою і готуємо піцу на невеликому вогні приблизно впродовж 10 хвилин;
- Піца готова. Розрізаємо її на порційні шматочки та подаємо до столу.
Лише кілька хвилин і смачна піца на вашому столі / Фото pixabay