Часто, купляючи туфлі або чобітки, в магазині вони сидять ідеально, а вдома натирають мозолі, або взагалі ніби малуваті.

Тому Ідеї 24 підібрали дієві способи, які допоможуть вам розтягнути шкіряне, замшеве, лаковане і навіть гумове взуття у домашніх умовах.

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Як розтягнути шкіряне та замшеве взуття

Шкіра та замша – еластичні матеріали, особливо під впливом тепла.



Все дуже просто та легко / Фото pixabay

Поставте взуття в ванну та налийте у середину окріп. На пару секунд залиште його, а потім вилийте гарячу воду. Почекайте, поки туфлі трохи охолонуть та одягніть їх на ноги. Бажано поверх шкарпеток, щоб не обпектися.

Цей метод підходить для зимового взуття з підкладкою з хутра. Тільки сушити взуття потрібно буде ретельніше.

Як розтягнути взуття зі штучної шкіри

Шкірозамінник погано тягнеться і легко псується: тріскається і втрачає форму. Однак рано втрачати надію.



Потрібно лише час та терпіння і ваші черевички будуть найзручнішими / Фото pixabay

Жирним кремом або вазеліном змастіть внутрішню поверхню туфель. Зачекайте 2-3 години, щоб крем чи маска проникнули в матеріал, а після цього одягніть взуття і погуляйте в ньому 20-40 хвилин.

Як розтягнути лаковані туфлі

Розтягнути лакове взуття складніше через те, що можна пошкодити верхнє покриття: воно може потріскатися і втратити блиск. Безболісно збільшити туфлі можна, якщо під лаком м'яка і тонка шкіра. Ваша пара саме така?



Головне – обережність і ваше взуття буде найулюбленішим / Фото pixabay

Змішайте спирт і воду в пропорції 2:1, отриманим розчином змочіть шкарпетки. Тепер одягніть їх, а поверх – тісне взуття. Ходити в туфлях слід близько години-двох до повного висихання шкарпеток.

Як розтягнути гумове взуття

Якщо ваше гумове взуття виготовлене з міцної класичної гуми – на жаль, ніяк. Якщо ж з поширеного зараз полівінілхлориду (він же ПВХ), то простіше простого.



І чому ми не знали раніше, що так можна / Фото pixabay

Щоб перевірити матеріал, досить голки або шила і запальнички. Нагрійте метал і доторкніться до чобіт в непомітному місці, тільки не пробивайте їх. Якщо чоботи почали плавитися, то це ПВХ і взуття можна розтягнути.

Вам потрібно:

кілька літрів окропу,

місткість з крижаною водою,

вовняні або махрові шкарпетки,

ваші чоботи та ваші ноги.

Залийте окріп в гумове взуття і почекайте 3-5 хвилин: матеріал стане відчутно м'якішим. Одягніть щільні шкарпетки, вилийте окріп з чобіт, швидко промокніть їх рушником, щоб не промочити ноги, і надіньте на шкарпетки. Як слід потопчіться і походіть декілька хвилин. Залиште взуття в холодній воді на годину, а після не забудьте просушити.