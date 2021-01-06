Как самостоятельно растянуть обувь, которая давит: лайфхаки
Часто, покупая туфли или сапожки, в магазине они сидят идеально, а дома натирают мозоли, или вообще как бы маловаты.
Поэтому Идеи 24 подобрали эффективные методы, которые помогут вам растянуть кожаную, замшевую, лакированную и даже резиновую обувь в домашних условиях.
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Как растянуть кожаную и замшевую обувь
Кожа и замш – эластичные материалы, особенно под воздействием тепла.
Все очень просто и легко / Фото pixabay
Поставьте обувь в ванну и налейте внутрь кипяток. На пару секунд оставьте ее, а затем вылейте горячую воду. Подождите, пока туфли немного остынут и наденьте их на ноги. Желательно поверх носков, чтобы не обжечься.
Этот метод подходит для зимней обуви с подкладкой из меха. Только сушить обувь нужно будет тщательнее.
Как растянуть обувь из искусственной кожи
Кожзаменитель плохо тянется и легко портится: трескается и теряет форму. Однако рано терять надежду.
Нужно только время и терпение и ваши туфли будут удобными / Фото pixabay
Жирным кремом или вазелином смажьте внутреннюю поверхность туфель. Подождите 2-3 часа, чтобы крем или маска проникли в материал, а затем наденьте обувь и погуляйте в нем 20-40 минут.
Как растянуть лакированные туфли
Растянуть лаковую обувь сложнее из-за того, что можно повредить верхнее покрытие: оно может потрескаться и потерять блеск. Безболезненно увеличить туфли можно, если под лаком мягкая и тонкая кожа. Ваша пара именно такая?
Главное – осторожность и ваша обувь будет самой любимой / Фото pixabay
Смешайте спирт и воду в пропорции 2:1, полученным раствором смочите носки. Теперь наденьте их, а поверх – тесную обувь. Ходить в туфлях следует около часа-двух до полного высыхания носков.
Как растянуть резиновую обувь
Если ваша резиновая обувь изготовлена из прочной классической резины – к сожалению, никак. Если же из распространенного сейчас поливинилхлорида (он же ПВХ), то проще простого.
И почему мы не знали раньше, что так можно / Фото pixabay
Чтобы проверить материал, достаточно иглы или шила и зажигалки. Нагрейте металл и прикоснитесь к сапогам в незаметном месте, только не прокалывайте их. Если сапоги начали плавиться, то это ПВХ и обувь можно растянуть.
Вам потребуется:
- несколько литров кипятка,
- емкость с ледяной водой,
- шерстяные или махровые носки,
- ваши сапоги и ваши ноги.
Залейте кипяток в резиновую обувь и подождите 3-5 минут: материал станет ощутимо мягче. Наденьте плотные носки, вылейте кипяток из сапог, быстро промокните их полотенцем, чтобы не промочить ноги, и наденьте на носки. Как следует потопчитесь и походите несколько минут. Оставьте обувь в холодной воде на час, а после не забудьте просушить.
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