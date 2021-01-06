Часто, покупая туфли или сапожки, в магазине они сидят идеально, а дома натирают мозоли, или вообще как бы маловаты.

Поэтому Идеи 24 подобрали эффективные методы, которые помогут вам растянуть кожаную, замшевую, лакированную и даже резиновую обувь в домашних условиях.

Читайте также: Простые советы, которые продлят жизнь одежды и обуви

Как растянуть кожаную и замшевую обувь

Кожа и замш – эластичные материалы, особенно под воздействием тепла.



Все очень просто и легко / Фото pixabay

Поставьте обувь в ванну и налейте внутрь кипяток. На пару секунд оставьте ее, а затем вылейте горячую воду. Подождите, пока туфли немного остынут и наденьте их на ноги. Желательно поверх носков, чтобы не обжечься.

Этот метод подходит для зимней обуви с подкладкой из меха. Только сушить обувь нужно будет тщательнее.

Как растянуть обувь из искусственной кожи

Кожзаменитель плохо тянется и легко портится: трескается и теряет форму. Однако рано терять надежду.



Нужно только время и терпение и ваши туфли будут удобными / Фото pixabay

Жирным кремом или вазелином смажьте внутреннюю поверхность туфель. Подождите 2-3 часа, чтобы крем или маска проникли в материал, а затем наденьте обувь и погуляйте в нем 20-40 минут.

Как растянуть лакированные туфли

Растянуть лаковую обувь сложнее из-за того, что можно повредить верхнее покрытие: оно может потрескаться и потерять блеск. Безболезненно увеличить туфли можно, если под лаком мягкая и тонкая кожа. Ваша пара именно такая?



Главное – осторожность и ваша обувь будет самой любимой / Фото pixabay

Смешайте спирт и воду в пропорции 2:1, полученным раствором смочите носки. Теперь наденьте их, а поверх – тесную обувь. Ходить в туфлях следует около часа-двух до полного высыхания носков.

Как растянуть резиновую обувь

Если ваша резиновая обувь изготовлена из прочной классической резины – к сожалению, никак. Если же из распространенного сейчас поливинилхлорида (он же ПВХ), то проще простого.



И почему мы не знали раньше, что так можно / Фото pixabay

Чтобы проверить материал, достаточно иглы или шила и зажигалки. Нагрейте металл и прикоснитесь к сапогам в незаметном месте, только не прокалывайте их. Если сапоги начали плавиться, то это ПВХ и обувь можно растянуть.

Вам потребуется:

несколько литров кипятка,

емкость с ледяной водой,

шерстяные или махровые носки,

ваши сапоги и ваши ноги.

Залейте кипяток в резиновую обувь и подождите 3-5 минут: материал станет ощутимо мягче. Наденьте плотные носки, вылейте кипяток из сапог, быстро промокните их полотенцем, чтобы не промочить ноги, и наденьте на носки. Как следует потопчитесь и походите несколько минут. Оставьте обувь в холодной воде на час, а после не забудьте просушить.