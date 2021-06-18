А ми вам у цьому допоможемо, розкривши декілька секретів. Отож, приготувалися, гайда до роботи!

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Колір шпалер

При купівлі шпалер простежте, щоб рулони були – "однопартійні". Від партії до партії колір шпалер може відрізнятися. Поки вони в рулонах, різниця непомітна. Після наклеювання похибка буде муляти очі.



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Здирання старих шпалер

Розмочити старі шпалери можна прокатавши їх мокрим валиком – через 10 – 15 хвилин залишиться підчепити та зняти. Шпалери з водонепроникною плівкою знімаються механічно – за допомогою шпателя.



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Ґрунтовка стін

Перед обклеюванням стіни потрібно ґрунтувати. Ґрунтовка захищає від цвілі та допомагає шпалерам міцно триматися.



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Правильно розведений клей

Інструкцію з розведення шпалерного клею читайте на етикетці. До речі, клей висипається в воду, а не навпаки, тонкою цівкою, при постійному помішуванні. Вода при цьому повинна бути теплою. Змішуючи з крижаною або гарячою, отримаєте грудки.



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Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти Zubrowka Rose, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Без протягів

Вікна та двері при обклеюванні стін шпалерами та протягом всього періоду їх висихання повинні бути закритими. Адже шпалери можуть взятися бульбашками або взагалі відклеїтися.



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Приберіть зайве

Смуги шпалер наріжте на висоту кімнати плюс кілька сантиметрів. Рулони при нарізці розкочуйте лицьовою стороною вгору, при необхідності підганяючи малюнок.



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Без бульбашок

Клей та бульбашки повітря – з-під наклеєних шпалер виганяйте відразу ж, пластиковим шпателем або валиком. Працюйте від середини – спочатку вгору, потім вниз, якщо потрібно – в сторони. Якщо щось неможливо розправити, проколіть або надріжте його, щоб випустити повітря.



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Надійний стик

Приділіть увагу лінії стику шпалер – пройдіться по ній невеликим жорстким валиком або пластиковим шпателем, міцно притискаючи шпалери до стіни.



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Обрізати під стелею

Спочатку сформуйте перегин, приминаючи шпалери по лінії стику шпателем. Після чого відріжте надлишки, проводячи вздовж шпателя гострим ножем.



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