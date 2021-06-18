А мы вам в этом поможем, раскрыв несколько секретов. Итак, приготовились, айда к работе!

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Цвет обоев

При покупке обоев проследите, чтобы рулоны были – "однопартийные". От партии к партии цвет обоев может отличаться. Пока они в рулонах, разница незаметна. После наклеивания погрешность будет мозолить глаза.



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Сдирание старых обоев

Старые обои размочить можно, прокатав их мокрым валиком – через 10 – 15 минут останется подцепить и снять. Обои с водонепроницаемой пленкой снимаются механически – с помощью шпателя.





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Грунтовка стен

Перед оклейкой стены нужно грунтовать. Грунтовка защищает от плесени и помогает обоям прочно держаться.





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Правильно разведенный клей

Инструкцию по разведению обойного клея читайте на этикетке. Кстати, клей высыпается в воду, а не наоборот, тонкой струйкой при постоянном помешивании. Вода при этом должна быть теплой. Смешивая с ледяной или горячей, получите комки.



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Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять Zubrowka Rose, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.

Без сквозняков

Окна и двери при оклейке стен обоями и в течение всего периода сушки должны быть закрытыми. Ведь обои могут взяться пузырьками или вообще отклеиться.



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Уберите лишнее

Полосы обоев нарежьте на высоту комнаты плюс несколько сантиметров. Рулоны при нарезке раскатывайте лицевой стороной вверх, при необходимости подгоняя рисунок.





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Без пузырей

Клей и пузырьки воздуха – из-под наклеенных обоев убирайте сразу же – пластиковым шпателем или валиком. Работайте с середины – сначала вверх, потом вниз, если нужно – в стороны. Если что-то невозможно расправить, проколите или надрежьте его, чтобы выпустить воздух.



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Надежный стык

Уделите внимание линии стыка обоев – пройдитесь по ней небольшим жестким валиком или пластиковым шпателем, крепко прижимая обои к стене.



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Обрезать под потолком

Сначала сформируйте перегиб, приминая обои по линии стыка шпателем. После чего отрежьте излишки, проводя вдоль шпателя острым ножом.



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