Як самостійно чистити срібні вироби: перевірені способи
Джерело:24 канал
Багато людей віддають перевагу прикрасам зі срібла. Це красиво та оригінально. Ось тільки цей метал часто темніє, втрачає блиск та брудниться. Тому дуже важливо періодично його чистити. Таку послугу надають у ювелірних майстернях, але раз на 3 – 4 місяці проводити подібну процедуру затратно.
Тому нумо вчитися чистити срібло в домашніх умовах. За допомогою наших секретів зробити це легко та просто.
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Нашатирний спирт
Ланцюжок потрібно покласти у нашатир на 15 хвилин, після чого висушити.
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Мильний розчин
У теплу воду додайте шматочок мила, почекайте, поки воно розчиниться. Додайте кілька крапель нашатирного спирту. Помістіть прикраси в цей розчин на ніч, а вранці почистьте старою зубною щіткою, промийте проточною водою, висушіть шматочком м'якої тканини.
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Зубна паста
Потрібно буде взяти зубну пасту і стару щітку. Цей спосіб допоможе швидко впоратися з темним нальотом.
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Оцет
Оцет потрібно підігріти та покласти у нього ланцюжок на 20 хвилин, після чого протерти його і промити теплою водою.
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Рідина для лінз
Чистити срібло можна лимонним соком і навіть рідиною для контактних лінз. Це легко та просто.
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